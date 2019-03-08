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نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحملة الانتخابية لرئيس جزر القمر المنتهية ولايته، غزالي عثماني، نجاته من محاولة اغتيال في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 مارس الجاري.

وأوضح رئيس الحملة الانتخابية لغزالي، حميد مسعدي، أن الحادث وقع في جزيرة أنجوان،  "بوضع متفجرات فوق قمة جبل لتتسبب بانزلاق حين تنفجر" مع مرور موكب الرئيس، وفق وكالة (سبوتنيك).

وأفاد خلال تجمع انتخابي في أنجوان بأن "سيارة الرئيس توقفت في الوقت المناسب"، مؤكدا العثور على صواعق في موقع الحادث، مضيفا أن الحرس المصاحب لغزالي اعتقد في البداية أن صوت الانفجار ناجم عن هجوم بصاروخ.

وتابع مسعدي أنه رغم عدم إصابة أي شخص في "محاولة الاغتيال.. الهدف الوحيد كان على الأرجح منع إجراء الانتخابات"، إلا أنه قال مع ذلك إن "الانتخابات ستمضي قدما رغم هذا الترويع".

لكن المعارضة شككت في الحادث الذي اعتبرته حملة عثماني محاولة لاغتيال الرئيس.

وقال المرشح الرئاسي عن حزب "جووا"، إبراهيم محمد سولي، إن حملة الرئيس الحالي "تختلق هجمات وأحداث مزيفة لردع الناس عن المشاركة في الانتخابات بحرية".

وأضاف سولي: "إذا تم تأكيد الحادث فنحن ندينه لأن القتال الوحيد ينبغي أن يكون عبر صناديق الاقتراع".

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