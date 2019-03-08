عربي

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد
الرئيس السوداني عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، توجيهات عاجلة إلى لجنة القوى السياسية، وتحدث عن "حرب" تخوضها الخرطوم.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) تصريحات عن البشير، قوله إنه يؤكد على أن قانون الطوارئ، جاء لمساندة البلاد في "الحرب"، التي تخوضها حاليا، ضد "الفساد والتهريب".

 وأضاف البشير في لقائه مع لجنة القوى السياسية، بضرورة التوافق بين القوى السياسية، لأن هذا سيكون المرتكز الأساسي لحل أزمة البلاد الحالية.

وجدد الرئيس السوداني في لقائه توجيهاته للجنة، بضرورة معالجة الأزمات الحالية المندلعة في الشارع السوداني، ومضاعفة جهودها لتحقيق السلام من خلال الاتصالات بين كل القوى السياسية وخاصة المعارضة لتحقيق وإرساء السلام في المرحلة المقبلة.

بدوره، قال رئيس لجنة القوى السياسية السودانية بحر إدريس أبو قردة، إن اللجنة تشكلت لمساندة آليات الدولة، من أجل إيجاد حلول للأزمة، ومراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات إلى الناس مباشرة.

أخبار ذات صلة

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

الملك سلمان وولي عهده يدخلان على خط الصراع بين باكستان والهند

الملك سلمان وولي عهده يدخلان على خط الصراع بين باكستان والهند

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال

تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد

تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد

الرئيس عون: حزب الله جزء من الشعب ولا تأثير لامتداده الإقليمي

الرئيس عون: حزب الله جزء من الشعب ولا تأثير لامتداده الإقليمي

مدير حملة بوتفليقة الانتخابية يكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس

مدير حملة بوتفليقة الانتخابية يكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس

مصر.. مقتل سبعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

مصر.. مقتل سبعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

بوتفليقة يُحذر من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى ويُشيد بالطابع السلمي للمسيرات

بوتفليقة يُحذر من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى ويُشيد بالطابع السلمي للمسيرات

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين بزعم اجتيازهما السياج الفاصل شرقي قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابين بزعم اجتيازهما السياج الفاصل شرقي قطاع غزة

جيش الاحتلال يُداهم مدن في الضفة وأحياء بالقدس

جيش الاحتلال يُداهم مدن في الضفة وأحياء بالقدس

كيف ستكون الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة؟

كيف ستكون الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة؟

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

البرلمان الاسكتلندي يرحب رسميا بالسفير الفلسطيني ببريطانيا حسام زملط

البرلمان الاسكتلندي يرحب رسميا بالسفير الفلسطيني ببريطانيا حسام زملط

الشرطة تقبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفة بسلفيت

الشرطة تقبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفة بسلفيت

كرينبول: القرار الأفغاني بدعم اللاجئين الفلسطينيين سيطرز بحروف من ذهب

كرينبول: القرار الأفغاني بدعم اللاجئين الفلسطينيين سيطرز بحروف من ذهب

قيادي بفتح: حماس غير جادة بإجراء الانتخابات ولديها قرار باستمرار الانقسام

قيادي بفتح: حماس غير جادة بإجراء الانتخابات ولديها قرار باستمرار الانقسام

منوعات

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

شاهد صورة &#34;ليلى اسكندر&#34; التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

شاهد صورة "ليلى اسكندر" التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و&#34;هوت شورت&#34;

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و"هوت شورت"

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: &#34;أريد شابة لبنانية من جيلي&#34;

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: "أريد شابة لبنانية من جيلي"

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: &#34;جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة&#34;

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: "جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة"

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

عربي

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد

تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد

الرئيس عون: حزب الله جزء من الشعب ولا تأثير لامتداده الإقليمي

الرئيس عون: حزب الله جزء من الشعب ولا تأثير لامتداده الإقليمي