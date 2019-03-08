البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، توجيهات عاجلة إلى لجنة القوى السياسية، وتحدث عن "حرب" تخوضها الخرطوم.ونشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) تصريحات عن البشير، قوله إنه يؤكد على أن قانون الطوارئ، جاء لمساندة البلاد في "الحرب"، التي تخوضها حاليا، ضد "الفساد والتهريب".وأضاف البشير في لقائه مع لجنة القوى السياسية، بضرورة التوافق بين القوى السياسية، لأن هذا سيكون المرتكز الأساسي لحل أزمة البلاد الحالية.وجدد الرئيس السوداني في لقائه توجيهاته للجنة، بضرورة معالجة الأزمات الحالية المندلعة في الشارع السوداني، ومضاعفة جهودها لتحقيق السلام من خلال الاتصالات بين كل القوى السياسية وخاصة المعارضة لتحقيق وإرساء السلام في المرحلة المقبلة.بدوره، قال رئيس لجنة القوى السياسية السودانية بحر إدريس أبو قردة، إن اللجنة تشكلت لمساندة آليات الدولة، من أجل إيجاد حلول للأزمة، ومراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات إلى الناس مباشرة.