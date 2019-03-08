تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد

رام الله - دنيا الوطنقدم مجموعة محامين، أول دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، في محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 28 لاجئا انتقلوا من سوريا إلى الأردن.والقضية ترفعها مجموعة حقوقية بريطانية معروفة باسم "Temple Garden Chambers" ولديها مقران في لندن ولاهاي، حيث لفتت في بيان إلى أن القضية تستهدف الأسد وعددا من المسؤولين في الحكومة السورية وقدمها 28 لاجئا سوريا في مخيمي الزعتري والأزرق.وبينت المجموعة أن القضية تتضمن عددا من الجرائم التي ارتكبت ضد السوريين، فيما قال اللاجئون الـ28 إنهم تعرض للقصف أو إصابة بالرصاص أو الاحتجاز أو التعذيب، كما شاهدوا جرائم قتل جماعية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011.وأوضحت المنظمة عبر موقعها أن اللاجئين يمثلهم المحامي رودني ديكسون، الذي قدم للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية طلبا لفتح التحقيق مع الأسد ومسؤولي الحكومة السورية.