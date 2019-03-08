شؤون فلسطينية

"جمعة كسر المنع" دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لمساندة المبعدين

"جمعة كسر المنع" دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لمساندة المبعدين
رام الله - دنيا الوطن
دعا نشطاء فلسطينيون، للنفير إلى باحات المسجد الأقصى ومواجهة قرارات الاحتلال الساعية لتفريغ المسجد من خلال سياسة الابعاد التي طالت العشرات من موظفيه وحراسه وأهالي مدينة القدس المحتلة.

وطالب النشطاء بالتجمهر اليوم الجمعة، قرب باب الأسباط، ورفض الدخول إلى باحات المسجد الأقصى إلا برفقة كافة المبعدين من حراس وموظفي المسجد الأقصى، وكل من طالتهم قرارات الإبعاد، مؤكدين على ضرورة عدم الاستسلام لقرارات الإبعاد، وعدم ترك المبعدين أمام سياسيات الاحتلال الذي يسعى للاستفراد بهم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال العشرات من قرارات الإبعاد التي طالت حراس وموظفي المسجد الأقصى وأهالي القدس المحتلة، وذلك ضمن سياسية الردع والعقاب التي حاول الاحتلال فرضها بعد تمكن أهالي المدينة المحتلة من فتح مصلى باب الرحمة ورفض قرارات الاحتلال الساعية لإغلاقه.

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