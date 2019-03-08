الاحتلال يعتقل شابين بزعم اجتيازهما السياج الفاصل شرقي قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال، الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شابين بزعم اجتيازهما السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قواته اعتقلت، شخصان بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة وبحوزتهما ثلاث سكاكين.وأكد المتحدث، أنه تم التحقيق مع الفلسطينيين، وجرى نقلهما لمكان آخر.