الاحتلال يعتقل شابين بزعم اجتيازهما السياج الفاصل شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقل جيش الاحتلال، الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شابين بزعم اجتيازهما السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قواته اعتقلت، شخصان بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة وبحوزتهما ثلاث سكاكين.
وأكد المتحدث، أنه تم التحقيق مع الفلسطينيين، وجرى نقلهما لمكان آخر.
اعتقل جيش الاحتلال، الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شابين بزعم اجتيازهما السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قواته اعتقلت، شخصان بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة وبحوزتهما ثلاث سكاكين.
وأكد المتحدث، أنه تم التحقيق مع الفلسطينيين، وجرى نقلهما لمكان آخر.
التعليقات