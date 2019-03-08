بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين من عائلة بكر في بحر غزة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة صيادين وصادرت مركبهم قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.وأفادت الوكالة الرسمية (وفا)، بأن بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار ومهاجمة مراكب الصيادين ومطاردتهم وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة السودانية واعتقلت أربعة صيادين وهم: ياسر سلمان بكر، تامر سليمان بكر، وليد محسن بكر ويسرى زكريا بكر.وأكدت الوكالة، أن قوات الاحتلال أجبرت الصيادين على النزول بالماء، ومن ثم قامت بتقييدهم على متن زورق حربي وسحب مركبهم ونقلتهم إلى ميناء أسدود.