الكشف عن ملابسات اختفاء وقتل مواطن في الخليل

رام الله - دنيا الوطنتمكّن جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل من كشف ملابسات اختفاء وقتل مواطن من السموع.وقال الوقائي، في بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام، اليوم الجمعة، إنه تبلغ باختفاء المواطن "م.س" (44 عاما) ولمدة أكثر من 48 ساعة.وأضاف الوقائي: إنه بناء على معلومات استخبارية ومتابعة حثيثة، استطاع الجهاز إلقاء القبض على القاتل والعثور على جثة المقتول بمنطقة السيل في مدينة الظاهرية، وسيتم تحويل القاتل للقضاء لمحاكمته.