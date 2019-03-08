الوكالة الفرنسية: مركزية فتح استقرت على مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة (فرانس برس)، أن اللجنة المركزية لحركة فتح، استقرت على مرشحها لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة.ونقلت الوكالة الفرنسية، عن مسؤولين فلسطينيين "لم تُسمهم"، قولهم: "إن اللجنة المركزية لحركة فتح قد قرّرت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق من الأسبوع الماضي تشريح عضو المركزية محمد اشتية لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة".وأوضحت الوكالة، أن مصادرها توقعت بأن يؤيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوصية، غير الملزمة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحركة، وتكليف اشتية، خلال الأيام القادمة.يشار إلى أن عضو المجلس الثوري لحركة، (فتح)، بيان طبيب، قال في وقت سابق لـ"دنيا الوطن": إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيُعلن خلال ثلاثة أيام عن اسم الشخصية، التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة.وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عباس زكي، صرح قبل ذلك، قائلًا: إنه في ظل الخلاف الحاد حول اختيار رئيس الوزراء الجديد من الممكن أن نلجأ إلى التصويت.وقال زكي، وفق ما أوردت قناة (الغد)، أن المجلس الثوري، أعطى توصياته بأن اللجنة المركزية في توجهها العام، تسعى لضبط موازين الأمور.وأضاف: "يمثل ذلك وصفة أسبوعية، يطرح برنامج الحكومة على مائدة اللجنة المركزية"، متابعاً: "يمكن لأبو مازن، أن يأتي بمرشحه، قد نقول له مبروك، أو نلجأ للتصويت.