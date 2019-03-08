50 أسبوعًا لمسيرات العودة.. الفلسطينيون يشاركون في "جمعة المرأة"

رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرات العودة، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، تحت عنوان "جمعة المرأة الفلسطينية".أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة تحت عنوان "جمعة المرأة الفلسطينية" الذي يوافق يوم المرأة العالمي، وذلك احتفاء وتقديرا لصمود المرأة الفلسطينية ووفاء لنضالاتها.ودعت الهيئة الى أوسع تحرك شعبي بالضفة والقدس وغزة لدعم وإسناد لهم، محذرة الاحتلال من استمرار سياساته العدوانية بحقهم.يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال مساء أمس الخميس، إن جيشه سيرد بقوة على أي "اعتداء من حركة حماس في قطاع غزة".جاء ذلك بعدما أجرى نتنياهو مع ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، تقييماً للوضع في قطاع غزة وقاموا بجولة قرب الحدود مع مصر.وأضاف نتنياهو: "يجب على حماس أن تفهم الآن أن أي مظهر من مظاهر العدوان سيتبعه رد مضاعف ومتكرر"، وفق مزاعمه.