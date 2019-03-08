جيش الاحتلال يُداهم مدن في الضفة وأحياء بالقدس

رام الله - دنيا الوطنشنَّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالاتٍ ومداهمات خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة.وأفادت مصادر محلية، بأنَّ قوات الاحتلال اعتقلت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة ومساء أمس الخميس، سبعة مواطنين من مدينة القدس.واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من البلدة القديمة في القدس المحتلة، هم: عبادة نجيب، ووحيد البكري، ومحمود نجيب، كما اعتقلت الشاب المقدسي فادي عليان، وتم تحويل الأربعة الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين القاصرين عبد الرحمن ضاهر الشرباتي، وايهاب صائب طه من حي قناطر خضير في القدس القديمة المحاذي للمسجد الأقصى.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ نور الدين الرجبي أثناء خروجه من أحد أبواب المسجد الأقصى، وتم اقتياده الى أحد مراكز الاحتلال في القدس القديمة للتحقيق معه.