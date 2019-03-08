شؤون فلسطينية

كيف ستكون الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة؟

كيف ستكون الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة؟
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة إلى شديدة البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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