البرلمان الاسكتلندي يرحب رسميا بالسفير الفلسطيني ببريطانيا حسام زملط





وكان زملط، قد التقى في اول ايام زيارته لاسكتلندا بعمدة بلدية مدينة غلاسكو السيدة ايفا بولاند حيث ناقش الطرفان التعاون الثنائي وعلاقة التوامة بين مدينتي غلاسكو وبيت لحم .





هذا وسيلتقي السفير الفلسطيني، بأعضاء الجالية الفلسطينية المقيمة في اسكتلندا في وقت لاحق.



رام الله - دنيا الوطنزار حسام زملط السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة للمرة الاولى، إسكتلندا منذ تسلمه مهام منصبه في المملكة المتحدة.ورحب البرلمان الاسكتلندي رسميا بالسفير زملط كممثلا لفلسطين في جلسته الأسبوعية والتي تبث مباشرة على محطات التلفزة الاسكتلندية.وإلتقى زملط اليوم بلفيف من وزراء الأحزاب ووزراء الظل و السياسيين الأسكتلنديين الذين يمثلون كافة الأحزاب السياسية، من حزب المحافظين و العمال والحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضروقال السفير:"لقد تأثرت بالشخصية الفريدة للشعب الاسكتلندي وتآصل قيم العدالة والعدل فيهم، وإيمانهم بالعدالة هو سبب دعمهم للشعب الفلسطيني".وأضاف: "لقد ألهمت بالعلاقات الشعبية الحميمة بين اسكتلندا وفلسطين منذ وصولي هنا"، مردفا: "هذه العلاقات غير قابلة للكسر وهذا الأساس الصلب هو ما سيساعدني في عملي لتقوية هذه العلاقات وتطويرها".وقد شملت زيارة السفير زملط إلى اسكتلندا لقاءات عديدة من بينها زيارة لنادي سيلتك المعروف بدعم مشجعيه اللامتناهي للشعب الفلسطيني وجماعات التضامن مع فلسطين في اسكتلندا.