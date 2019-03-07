سياسي لبناني: ترامب يستغل ملف الهام عمر للحصول على دعم اللوبيات اليهودية

رام الله - دنيا الوطنقال المحلل السياسي اللبناني، الدكتور وفيق إبراهيم، إن هناك لوبيات تسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها التي تمسك بالكونجرس، خاصة الجمهوريين حالياً، مؤكداً أن هناك لوبيات إسرائيلية هي التي تحدد السلوك السياسي للولايات المتحدة.وأضاف إبراهيم لفضائية الغد، أن هناك جو معادٍ للإسلام في الولايات المتحدة، ويتعرضون لأنواع عديدة من العنصرية، بالإضافة إلى ذوي البشرة السمراء، لافتا إلى ملف النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، التي انتقدت اللوبي اليهودي يستغله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعدة أهداف، أولها أن ينال من الحزب الديمقراطي وإحداث شقاق به.وتابع إبراهيم أن ترامب يحاول استغلال مسألة "عمر" في محاولة الحصول على دعم اللوبيات الإسرائيلية لكي تساعده في الانتخابات الرئاسية التي تنتظرها الولايات المتحدة في 2020، إذ يريد أن ينجح للمرة الثانية، مؤكداً أن السياسة الأمريكية تعتبر أن إسرائيل أحد ولاياتها.