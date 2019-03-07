الشرطة تقبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفة بسلفيت



وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات التي ضبطت بحوزتهما من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهما اصولا .





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة بالتعاون مع الأمن الوقائي مساء اليوم القبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفه في بلدة ياسوف بمحافظة سلفيت .وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توفرت لدى فرع مكافحة المخدرات بشرطة سلفيت وبالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي , بوجود شخصان يقومان بتداول نقود مزيفه , تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات وألقت القبض عليهما وضبطت بحوزتهما 1600 شيكل من فئة المائتان يشتبه بكونها مزيفه .