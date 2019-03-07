شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفة بسلفيت

الشرطة تقبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفة بسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة بالتعاون مع الأمن الوقائي مساء اليوم القبض على شخصين يشتبه بهما تداول وحيازة نقود مزيفه في بلدة ياسوف بمحافظة سلفيت .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توفرت لدى فرع مكافحة المخدرات بشرطة سلفيت وبالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي , بوجود شخصان يقومان بتداول نقود مزيفه , تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات  وألقت القبض عليهما وضبطت بحوزتهما 1600 شيكل من فئة المائتان يشتبه بكونها مزيفه .

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات التي ضبطت بحوزتهما من اجل استكمال الإجراءات  القانونية بحقهما اصولا .

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