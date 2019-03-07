كرينبول: القرار الأفغاني بدعم اللاجئين الفلسطينيين سيطرز بحروف من ذهب





وقال كرينبول: "إن القرار الأفغاني بدعم اللاجئين الفلسطينيين سيطرز بحروف من ذهب في تاريخ (أونروا). وهذه رسالة سنحملها حول العالم كمصدر إلهام للآخرين بضرورة الوقوف بثبات إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، مما يمثل رمزاً يدل على أن العالم لم ينسهم".



وأعاد سفير أفغانستان في تركيا التأكيد على "الموقف التاريخي" لبلاده "بشأن فلسطين"، والذي جعل "القرار بتمويل (أونروا) قراراً مهماً للغاية".



وقال: "هذه المساهمة التي قدمتها أفغانستان تحمل رسالة قوية بالالتزام والتضامن من جانب بلد عانى شعبه طويلاً من الحروب والمصاعب". وهي تتزامن مع الخطوة الأخيرة المتمثلة في إنشاء صندوق وقفية تطويرية لصالح اللاجئين الفلسطينيين، والذي تم إقراره في مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي في الأسبوع الماضي.



وبهذه المناسبة، اجتمع المفوض العام كرينبول مع وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني وأعرب له عن امتنانه العميق لهذا القرار المهم بدعم (أونروا).



رام الله - دنيا الوطنساهمت حكومة أفغانستان بمبلغ مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وسلّم سفير أفغانستان في تركيا عبد الرحيم سيد جان، التبرع المقدم من بلاده إلى المفوض العام لـ (أونروا)، بيير كرينبول أثناء احتفال استضافه، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في حضور وزير الخارجية، رياض المالكي في اسطنبول يوم الثالث من آذار/مارس.وتعبيراً عن امتنانه لأفغانستان، وصف المفوض العام لـ (أونروا) هذا التبرع على أنه "بادرة عظيمة من الكرامة الجمة" تأتي في وقت تواجه فيه أفغانستان العديد من التحديات ويعاني شعبها من تبعات الحرب على مدى عقود من الزمن.