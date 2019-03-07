قيادي بفتح: حماس غير جادة بإجراء الانتخابات ولديها قرار باستمرار الانقسام

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الانتخابات التشريعية، التي دعا لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كانت بموجب قرار من المحكمة الدستورية، لافتاً إلى أنها تسبق الرئاسية، والمجلس الوطني، التي ستُحدد لاحقاً.وقال رضوان لـ "دنيا الوطن": "حركة فتح ليس لديها مانع في إجراء انتخابات عامة، ولكن ضمن جدول زمني متفق عليه، تبدأ أولاً بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية، بإجراء الانتخابات التشريعية، إلى جانب ذلك ضرورة اتخاذ حماس خطوة فعلية لإنهاء الانقسام، وتسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية؛ لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات".وأضاف: "تعودنا على موقف حركة حماس، في محاولة الظهور أمام الرأي العام، بأنها غير معطلة لموضوع المصالحة أو الانتخابات، لكن جوهر الموقف ليس بجديد، وإنما يعبر عن ذات السياسية التي تحاول من خلالها حماس خلط الأوراق|؛ للدفاع عن موقفها أمام الرأي العام".وفي السياق أكد رضوان، أن حركة حماس، ليس لديها قرار جدي في موضوع الانتخابات، وإنما لديها قرار باستمرار الانقسام الفلسطيني، مستبعداً في الوقت ذاته أن تكون حماس جاهزة لإجراء الانتخابات التشريعية.وقال: "حماس ترى أن سلطتها في قطاع غزة، تمنحها مزيداً من الشرعية أمام الآخرين باعتبارها سلطة أمر واقع، وأيدلوجيتها تتمثل في أنها لا تؤمن بانتخابات إلا لمرة واحدة من أجل الوصول إلى السلطة، ولا تؤمن بإرادة الشعب من حيث المبدأ، باعتبارها هي من تحدد من سيكون على السلطة، وبالتالي هي غير جادة لا اليوم ولا أمس، ولن تكون جدية في المستقبل.وأشار إلى أنه إذا كانت حركة حماس صادقة باجراء الانتخابات من حيث المبدأ، عليها أن تتقدم بخطوة تُطمئن الشعب الفلسطيني بأنها جادة في موضوع إنهاء الانقسام.