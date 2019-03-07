حملة المقاطعة الدولية تدين محاكمة ألمانيا لنشطاء من الحركة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حملة المقاطعة- فلسطين محاكمة ثلاثة نشطاء دوليين، أحدهم من قطاع غزة، ينشطون في حركة المقاطعة الدولية في العاصمة الألمانية برلين.واعتبرت الحملة في بيانها الصادر اليوم، أن هذه المحاكمة، تأتي في سياق العجز الدولي، وعدم احترام معايير حرية التعبير عن الرأي، والاحتجاجات السلمية للتعبير عن المواقف المختلفة، والتي كفلتها كل المواثيق والشرائع الدولية، ومحاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة الفاشية لدولة الاحتلال العنصرية، وللتغطية على جرائمها اليومية بحق شعبنا الفلسطيني.وقام النشطاء الثلاثة، ماجد أبو سلامة، وروني باركان، وستافيت سيناي، باعتراض حديث عضو (كنيست) الإسرائيلي أليزا لافي خلال حديثها في ندوة بجامعة (هومبولت)، حول دور إسرائيل كملاذ لحقوق المثليين، منددين بدعمها للحرب على قطاع غزة عام 2014.كما تقدمت الحملة بعظيم التحية والتقدير للنشطاء الثلاثة، وعلى رأسهم الناشط الفلسطيني، ماجد أبو سلامة، لإصرارهم وتمسكهم بعدالة القضية الفلسطينية، وإيصال صوتها في كل الأنشطة والمحافل الدولية، والعمل على فضح جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية، ضد الشعب الفلسطيني، فإنها طالبت المحكمة الألمانية بمحاكمة أليزا لافي؛ لضلوعها ودورها في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.