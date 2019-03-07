شؤون فلسطينية

عريقات يدعو المجتمع الدولي لعدم التعامل مع السفارة الأمريكية بالقدس

عريقات يدعو المجتمع الدولي لعدم التعامل مع السفارة الأمريكية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن التعامل مع السفارة الأمريكية في القدس، يمثل خطوة نحو إضفاء الشرعية على هذا النقل، غير القانوني".

وكتب عريقات في رسالة سلمها إلى الممثلين الدبلوماسيين في فلسطين: "قامت إدارة ترامب بإغلاق القنصلية الأمريكية في القدس رسمياً، وأنهت بذلك الوجود الدبلوماسي الأمريكي منذ 175 عاماً في فلسطين، وتملصت من مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة السابقة، حول القدس، بمخالفة صارخة للقانون الدولي، وذلك في خطوة أحادية أخرى للقضاء على احتمالات سلام عادل ودائم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967".

وأضاف في الرسالة: "من خلال هذا الإعلان، سيتم دمج (وحدة الشؤون الفلسطينية) بالسفارة الأمريكية غير القانونية، والتي تقع جزء منها على أرض فلسطينية محتلة، وتقع هذه (الوحدة) أيضاً تحت الإشراف المباشر لسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، الداعم المعروف للاستعمار غير القانوني في فلسطين المحتلة".

وأضاف: "كما تعلمون، إن إقامة تمثيل دبلوماسي لإسرائيل في القدس هو انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478، والذي يعدّ واحداً من عدة قرارات للمجلس التي تدين ضم القدس الشرقية لإسرائيل، علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الأمن 2334 يطالب الدول “بالتمييز، خلال معاملاتهم ذات الصلة، بين مناطق دولة إسرائيل والمناطق المحتلة عام 1967".

وتابع: "حالياً، إن موقع السفارة الأمريكية جاثم على الأرض الفلسطينية المحتلة، بخرق صريح للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدبلوماسي الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأشار إلى إن هذا التطور الجديد، بالإضافة إلى إغلاق بعثتنا الدبلوماسية في واشنطن، مؤشر على السياسات غير القانونية لإدارة ترامب الساعية إلى تطبيع العلاقة مع الاحتلال والانتقاص من مكانة شعبنا، ويشكل اعتداءً على الهوية الفلسطينية، والكرامة الوطنية وحق شعبنا الأصيل وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويعكس الرؤية الأيدولوجية لإدارة ترامب التي تنسجم بشكل كامل مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية المؤيدة للإستيطان.

وفي السياق، قال عريقات: "بينما نولي اهتماماً للموقف الدولي الساحق، الذي رفض هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة، فإننا نناشد جميع أعضاء المجتمع الدبلوماسي في فلسطين، بعدم الانخراط في أي نوع من العلاقة الرسمية أو التعاون مع الكيان الجديد، الذي تم إنشاؤه داخل سفارة الولايات المتحدة غير القانونية، حيث سيتم اعتبار أي تعامل مع السفارة الأمريكية غير الشرعية خطوة نحو إضفاء الشرعية على هذا الإجراء غير القانوني".

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