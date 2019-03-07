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الرئيس عون: حزب الله جزء من الشعب ولا تأثير لامتداده الإقليمي

الرئيس عون: حزب الله جزء من الشعب ولا تأثير لامتداده الإقليمي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حزب الله، جزء من الشعب ممثل في الحكومة والبرلمان، وامتداده الإقليمي لا تأثير سياسياً له على الوضع داخل البلاد.

وقال عون اليوم الخميس، أثناء استقباله وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اليستير بيرت، تعليقاً على قرار لندن إدراج الجناح السياسي لحزب الله على قائمة التنظيمات "الإرهابية": "لبنان أخذ علماً بالموقف البريطاني من حزب الله، وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الامتداد الإقليمي لحزب الله لا يعني أن تأثيره على السياسة اللبنانية، يتجاوز كونه جزءاً من الشعب اللبناني، وممثلاً في الحكومة ومجلس النواب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جانبه، أشاد الوزير البريطاني، بواقع العلاقات بين لندن وبيروت، قائلاً: "إن هذه العلاقات لن تتأثر بأي موقف تتخذه بريطانيا حيال حزب الله".

وأعلن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أواخر شباط/ فبراير الماضي، أن لندن لم تعد تفرق بين الجناح السياسي والعسكري لحزب الله، وتعتبرهما تنظيماً إرهابياً واحداً، متهماً المنظمة بزعزعة استقرار المنطقة.

من جانبه، عارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا القرار، مشيراً إلى وجود فارق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وقال: "لا يمكن لأي دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب".

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