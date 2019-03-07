قناة إسرائيلية: محاولة تل أبيب التوصل لتفاهمات مع حماس بوساطة مصرية لم تنجح





وأضافت: من أجل دفع جهود التهدئة، التقى مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مع كبار المسؤولين المصريين من أجل إعادة تأسيس الاتفاق.





يشار إلى أن وفداً مصرياً أمنياً، وصل قطاع غزة اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية خلال يومين، لإجراء مباحثات مع حركة حماس، حول تثبيت تفاهمات التهدئة بين فصائل المقاومة، وحكومة الاحتلال.





وقالت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، إن حركة حماس، وضعت شروطاً لتهدئة الوضع على الحدود، من بينها استلام مبلغ 20 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها، دون ابتزاز إسرائيلي، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات التي تشمل تحسينات الكهرباء وتوسيع مساحة الصيد.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن تل أبيب، تحاول التوصل إلى تفاهمات مع حركة (حماس) بوساطة مصرية لتهدئة الحدود، مشيرة إلى أنه "حتى الآن هذه الاتصالات التي تعتمد على عدة جهات أمنية، لم يكتب لها النجاح".