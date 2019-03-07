دولي

قناة إسرائيلية: محاولة تل أبيب التوصل لتفاهمات مع حماس بوساطة مصرية لم تنجح

قناة إسرائيلية: محاولة تل أبيب التوصل لتفاهمات مع حماس بوساطة مصرية لم تنجح
جانب من فعاليات وحدة الإرباك الليلي على الحدود
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن تل أبيب، تحاول التوصل إلى تفاهمات مع حركة (حماس) بوساطة مصرية لتهدئة الحدود، مشيرة إلى أنه "حتى الآن هذه الاتصالات التي تعتمد على عدة جهات أمنية، لم يكتب لها النجاح".

وأضافت: من أجل دفع جهود التهدئة، التقى مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مع كبار المسؤولين المصريين من أجل إعادة تأسيس الاتفاق.

يشار إلى أن وفداً مصرياً أمنياً، وصل قطاع غزة اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية خلال يومين، لإجراء مباحثات مع حركة حماس، حول تثبيت تفاهمات التهدئة بين فصائل المقاومة، وحكومة الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، إن حركة حماس، وضعت شروطاً لتهدئة الوضع على الحدود، من بينها استلام مبلغ 20 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها، دون ابتزاز إسرائيلي، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات التي تشمل تحسينات الكهرباء وتوسيع مساحة الصيد.

أخبار ذات صلة

صحيفة إٍسرائيلية: منظومة إنذار منزلية جديدة للتحذير من الصواريخ

صحيفة إٍسرائيلية: منظومة إنذار منزلية جديدة للتحذير من الصواريخ

كشمير.. جرحى بانفجار قنبلة في محطة للحافلات

كشمير.. جرحى بانفجار قنبلة في محطة للحافلات

ترامب يلغي &#34;مرسوم أوباما&#34; بشأن ضحايا الدرونز

ترامب يلغي "مرسوم أوباما" بشأن ضحايا الدرونز

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صوراً لبقايا صاروخ أُطلق من غزة أمس

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صوراً لبقايا صاروخ أُطلق من غزة أمس

انخفاض شديد في نسبة الأمريكيين الداعمين لإسرائيل على حساب الفلسطينيين

انخفاض شديد في نسبة الأمريكيين الداعمين لإسرائيل على حساب الفلسطينيين

تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) في يوليو المقبل

تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) في يوليو المقبل

نائبة أميركية تُفجر مفاجأة: رئيسي في سلاح الجو اغتصبني.. ولهذا لم أُبلغ عنه

نائبة أميركية تُفجر مفاجأة: رئيسي في سلاح الجو اغتصبني.. ولهذا لم أُبلغ عنه

جمهورية &#34;الجبل الأسود&#34; ترسل جنودها للعراق

جمهورية "الجبل الأسود" ترسل جنودها للعراق

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

عريقات يدعو المجتمع الدولي لعدم التعامل مع السفارة الأمريكية بالقدس

عريقات يدعو المجتمع الدولي لعدم التعامل مع السفارة الأمريكية بالقدس

وزير الصحة يأمر بإصدار تغطية مالية لعلاج أسير بسجون الاحتلال

وزير الصحة يأمر بإصدار تغطية مالية لعلاج أسير بسجون الاحتلال

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم تمكنهم من قص السياج شرقي البريج

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم تمكنهم من قص السياج شرقي البريج

قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في محيط مصلى الرحمة

قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في محيط مصلى الرحمة

بنك فلسطين يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بنك فلسطين يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حمادة: الاحتلال لم يُوقف توريد الغاز وتم إدخال 250 طناً اليوم

حمادة: الاحتلال لم يُوقف توريد الغاز وتم إدخال 250 طناً اليوم

الطفلة &#34;راما&#34; تُوجه رسالة &#34;غير واضحة&#34; للرئيس عباس: هل تفهمني وتُنقذني؟

الطفلة "راما" تُوجه رسالة "غير واضحة" للرئيس عباس: هل تفهمني وتُنقذني؟

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد ميداني للمقاومة شرقي رفح

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد ميداني للمقاومة شرقي رفح

منوعات

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و&#34;هوت شورت&#34;

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و"هوت شورت"

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: &#34;أريد شابة لبنانية من جيلي&#34;

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: "أريد شابة لبنانية من جيلي"

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: &#34;جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة&#34;

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: "جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة"

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي دون أن تنتبه

أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي دون أن تنتبه

محمد عساف في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل

محمد عساف في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل

عربي

الرئيس عون: حزب الله جزء من الشعب ولا تأثير لامتداده الإقليمي

الرئيس عون: حزب الله جزء من الشعب ولا تأثير لامتداده الإقليمي

مصر.. مقتل سبعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

مصر.. مقتل سبعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

بوتفليقة يُحذر من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى ويُشيد بالطابع السلمي للمسيرات

بوتفليقة يُحذر من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى ويُشيد بالطابع السلمي للمسيرات

الأردن وإسرائيل يناقشان حلًا للأزمة في المسجد الأقصى

الأردن وإسرائيل يناقشان حلًا للأزمة في المسجد الأقصى