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مدير حملة بوتفليقة الانتخابية يكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس

مدير حملة بوتفليقة الانتخابية يكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس
رام الله - دنيا الوطن
كشف مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، إن الرئيس المرشح لولاية خامسة لا يزال في جنيف "بصدد استكمال فحوصه الطبية"، مؤكدا أن وضعه الصحي "لا يدعو للقلق".

وقال عبد الغني زعلان في حوار مع صحيفة (الخبر) الجزائرية: "كما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية، رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة (82 عاما) في جنيف من أجل فحوص طبية دورية وهو بصدد استكمالها".

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المصدر قوله: "أؤكد لكم ولكل المواطنين أن وضعه الصحي لا يدعو لأي قلق".

وردا على سؤال عن مدة هذه الفحوص وتدهور الحالة الصحية لبوتفليقة الموجود في سويسرا منذ 24 شباط/فبراير، قال زعلان: "في رسالة ترشحه لم يخف حالته البدنية التي بطبيعة الحال لم تعد كما كانت عليه سابقا".

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