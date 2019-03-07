شؤون فلسطينية

وزير الصحة يأمر بإصدار تغطية مالية لعلاج أسير بسجون الاحتلال

وزير الصحة يأمر بإصدار تغطية مالية لعلاج أسير بسجون الاحتلال
خاص دنيا الوطن
أمر الدكتور جواد عواد وزير الصحة الفلسطينية، بإصدار تغطية مالية لزراعة كلى للاسير المريض محمد سعيد عبد الله أبو خضر من قرية طمون بمحافظة طوباس، والموجود في سجن الرملة.

وقال صالح ساق الله مفوض اعلام حركة فتح شرقي مدينة غزة في تصريح لـ"دنيا الوطن": "تواصلت مع عائلة الاسير، ووضعتني في صورة وضعه الصحي، فتواصلت بدوري مع وزير الصحة الدكتور جواد عواد، وأطلعته على وضعه الصحي، فوافق على اصدار التغطية المالية له".

واضاف ساق الله: "المحكمة الاسرائيلية أصرت على ان يتعالج على نفقة السلطة الفلسطينية، فالوزير اشترط على اسرائيل اطلاق سراح الاسير وعلاجه في مستشفى رام الله الحكومي".

وتابع: "تعنت الاحتلال والحرص على حياة الاسير وبناء على رغبة الاهل، أصدر الوزير عواد تعليماته بإصدار التغطية المالية وعلاجه على نفقة وزارة الصحة في احد مستشفيات اسرائيل فورا".

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