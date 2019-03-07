دولي

صحيفة إٍسرائيلية: منظومة إنذار منزلية جديدة للتحذير من الصواريخ

صحيفة إٍسرائيلية: منظومة إنذار منزلية جديدة للتحذير من الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن منظومة إنذار منزلية جديدة للتحذير من الصواريخ والزلازل وموجات التسونامي العالي.

ووفقا لصحيفة (إسرائيل اليوم)، الحديث يدور عن جهاز إنذار جديد يقدر سعره  ب100 شيقل، سيستطيع كل إسرائيلي تركيبه في منزله للحصول على إنذار موضعي سريع في حالات الطوارئ، كما أنه من المتوقع أن يدخل الجهاز المذكور حيز الخدمة العملياتية مع نهاية عام 2019.

هذا وتدور فكرة عمل المنظومة بإطلاق تحذيرات صوتية بالإضافة إلى تحذيرات مكتوبة ستظهر على شاشة الجهاز في الوقت المناسب قبل وقوع الحدث.

ويشار إلى أن ما يميز المنظومة الجديدة هو إطلاق التحذير الصوتي والمكتوب فقا للحدث، فعلى سبيل المثال في حال إطلاق الصواريخ سيكون التحذير ب "ادخلوا إلى ملاجئ الحماية"، وفي حال الزلازل سيكون التحذير ب"زلزال ـ اخرجوا للمناطق المفتوحة"، وفي حال موجات تسونامي سيكون التحذير " ابتعدوا عن الساحل ".

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