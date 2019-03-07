نتنياهو يهدد حماس: أي مظهر من مظاهر الاعتداء سيتبعه رد مضاعف ومتكرر

رام الله - دنيا الوطنقال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، وزير الجيش: "يجب على حماس أن تفهم الان، أن اي مظهر من مظاهر الاعتداء، سيتبعه رد مضاعف ومتكرر"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.تصريح نتنياهو جاء، خلال جولة له، على الحدود من جمهورية مصر العربية؛ تقييما للوضع في قطاع غزة، وذلك على خلفية التوترات الاخيرة.ويذكر أن مدفعية الاحتلال قصفت في وقت سابق، نقطة رصد ميداني تابع لحركة حماس شرقي مدينة غزة، دون اصابات.