مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد ميداني لحركة حماس شرقي غزة





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت دبابة تابعة للجيش الاسرائيلي، موقعا عسكريا لحركة حماس شرق مدينة غزة، ردا على اطلاق نار على بنية تحتية تابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي بالقرب من السياج".



رام الله - دنيا الوطنقصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نقطة رصد ميداني، يطلق عليها اسم (قوة حماة الثغور)، والتابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، شرقي مدينة غزة.