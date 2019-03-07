مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد ميداني لحركة حماس شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نقطة رصد ميداني، يطلق عليها اسم (قوة حماة الثغور)، والتابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، شرقي مدينة غزة.
قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نقطة رصد ميداني، يطلق عليها اسم (قوة حماة الثغور)، والتابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، شرقي مدينة غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت دبابة تابعة للجيش الاسرائيلي، موقعا عسكريا لحركة حماس شرق مدينة غزة، ردا على اطلاق نار على بنية تحتية تابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي بالقرب من السياج".
التعليقات