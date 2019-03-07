شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون أطلقوا النار على موقع للجيش شمال القطاع

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون أطلقوا النار على موقع للجيش شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
زعمت القناة 13 الإسرائيلية، ان فلسطينيين، أطلقوا النار مساء اليوم الخميس، على موقع تابع للجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية شمال قطاع غزة، دون وقوع اصابات.

بدوره، قال موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي: "ثلاث طلقات من سلاح خفيف، أطلقت من قطاع غزة، وأصابت برج مراقبة في موقع عسكري اسرائيلي شمال القطاع، دون إصابات".

وأشار الموقع ذاته، إلى أن إطلاق النار على الموقع الاسرائيلي جاء، خلال زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية الى مستوطنات غلاف غزة.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.





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