الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم تمكنهم من قص السياج شرقي البريج

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، النار تجاه فلسطينيين بزعم تمكنهم من قطع السياج شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي.وأشار الموقع ذاته إلى أن الشبان الفلسطينيين تمكنوا من العودة الى قطاع غزة بسلام.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.