كشمير.. جرحى بانفجار قنبلة في محطة للحافلات

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة إن 18 شخصا في الأقل أصيبوا بجروح، بينهم 4 في حال خطيرة، من جراء انفجار قنبلة يدوية في محطة للحافلات، في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.وأضافت الشرطة الهندية أن القنبلة ألقيت في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة جامو، وسقطت تحت إحدى الحافلات، حيث انفجرت، وقد نقل المصابون الى احدى المستشفيات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).أوضحت الشرطة أنها تحقق في هوية من يقف وراء هذا الهجوم.وكانت السلطات الهندية تلقي عادة باللائمة على المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الهندية في الإقليم المتنازع عليه، في هجمات بقنابل مماثلة.ويتهم المتمردون عملاء بتنفيذ الهجمات بغريض تشويه سمعتهم. وتطالب كل من الهند وباكستان بالأحقية الكاملة في إقليم كشمير المقسم.