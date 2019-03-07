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مصر.. مقتل سبعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

مصر.. مقتل سبعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد التلفزيون المصري، الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية ومجموعة من المتشددين على الطريق الدائري غربي العاصمة المصرية، القاهرة.

ونقل التلفزيون عن مصادر أمنية قولها: "إن تبادل إطلاق النار على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة أسفر عن إصابة ضابط ومقتل عدد من المسلحين".

وحددت وزارة الداخلية المصرية لاحقا أن الحادث خلف سبعة قتلى من العناصر المسلحة.

وأوضح بيان الوزارة أن قوات الأمن توافر لديها معلومات تفيد بصدور تكليفات لعناصر من حركة "حسم" لتنفيذ سلسلة أعمال عدائية، مضيفا "وتنفيذا لذلك المخطط كانت المجموعة المستهدفة تعتزم تنفيذ هجوم بزرع عبوة ناسفة بالجيزة، مستقلة سيارة رباعية الدفع وترتدي زي عمال كهرباء للتمويه".

وتابع: "وتم على الفور إعداد الأكمنة، وفور الاقتراب من السيارة حدث تبادل لإطلاق النار بينهم وبين الشرطة"، فيما عثرت قوات الامن، على أسلحة وعبوة ناسفة بحوزتهم.

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