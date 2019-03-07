المالية: كميات كافية من التبغ ستوزع السبت المقبل.. وهذه أسعار أنواع الدخان



وحذرت المالية من أن الدوائر المختصة ستقوم بمتابعة ومراقبة الأسعار في الأسواق، ومن يخالف تحت طائلة المسؤولية.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة المالية في قطاع غزة: "إن عدم دخول السجائر طيلة شهر شباط/فبراير الماضي، أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من أصناف التبغ في السوق".وأضافت المالية في تصريح لها صدر مساء اليوم الخميس: "إن الدوائر ذات العلاقة في وزارتي المالية الإقتصاد، بالإضافة إلى مباحث التموين، قررت متابعة الأسعار ومحاسبة المخالفين للأسعار المعلنة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأكدت أنه وخلال الأسبوع الحالي دخلت كمياة كافية من أصناف التبغ ، حيث سيتم توزيعها في السوق ابتداءً من يوم السبت المقبل 9/3/2019.وبينت أن الأسعار ستكون وفقاً لقائمة الأسعار التالية بالشيكل الصادرة عن دائرة التبغ في وزارة المالية: مالبورو: 22، ال ام: 19، رويال: 19، كاريلا أحمر: 16، كاريلا أزرق: 13، نسر: 13، تايم: 13، مانشيستر: 13، كينج: 12.