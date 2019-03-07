الشرطة: العثور على جثة مسنة فقدت أثارها قبل أيام في الخليل





وأفاد أنه على الفور، تحركت للمكان دوريات الشرطة والاجهزة الامنية، وقد تبين وجود جثة لمسنة داخر تجمع لمياه الامطار، وقد عملت طواقم الدفاع المدني على اخراج الجثة وتحويلها للمستشفى.



وقال ارزيقات: "الجثة تعود لسيدة تم الابلاغ عن فقدانها قبل خمسة أيام بعد خروجها من منزل عائلتها، مؤكدا انه تم فتح تحقيق في الحادثة؛ للوقوف على ملابساتها".



رام الله - دنيا الوطنعُثر صباح اليوم الخميس، على جثة مسنة (65 عاما) داخل تجمع لمياه الامطار في منطقة بئر المحجر بمدينة الخليل .وصرح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الرسمي باسم الشرطة، أن غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة الخليل قد تلقت صباح اليوم، بلاغاً من قبل طواقم بلدية الخليل مفاده عثورهم على جثة اثناء عملهم في منطقة بئر المحجر .