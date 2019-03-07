الوفد الامني المصري يتفقد العمل على معبر رفح البري





وأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن" أن الوفد دخل الى الصالة المصرية من المعبر، والتقى بعض المسافرين، واستمع الى مشكلات بعضهم، كما أنه سيتجول على الحدود مع قطاع غزة.









وكان الوفد الامني المصري قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.



وضم الوفد، كلا من اللواء احمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، والوكيل أيمن بديع، والعميد أحمد فاروق.







ورافق الوفد المصري الى معبر رفح، كلا من روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، واللواء توفيق أبو انعيم قائد قوى الامن الوطني في قطاع غزة.وكان الوفد الامني المصري قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.وضم الوفد، كلا من اللواء احمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، والوكيل أيمن بديع، والعميد أحمد فاروق.

خاص دنيا الوطنتفقد الوفد الامني المصري، اليوم الخميس، صورة العمل على معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، واطلع على آلية العمل على المعبر.