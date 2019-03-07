قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في محيط مصلى الرحمة

رام الله - دنيا الوطنانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في محيط مبنى ومصلى الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.وبحسب وكالة (وفا)، فإن عشرات المواطنين أدّوا صلاة الظهر في مصلى الرحمة ثم انتشروا في الساحات المحيطة به، في الوقت الذي يحاول جنود الاحتلال من عناصر الوحدات الخاصة تفريق المصلين وإبعادهم عن المنطقة دون تسجيل اعتقالات.