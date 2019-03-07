دولي

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صوراً لبقايا صاروخ أُطلق من غزة أمس

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صوراً لبقايا صاروخ أُطلق من غزة أمس
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، اليوم الخميس، صوراً لبقايا صاروخ، تدعي إسرائيل، أنه أُطلق بالأمس من قطاع غزة، نحو منطقة (أشكول) في غلاف غزة.

وكان صاروخ، أُطلق من القطاع مساء أمس الأربعاء، وفق زعم الاحتلال، ردّت عليه الطائرات الإسرائيلية، بقصف مواقع تابعة للمقاومة، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

انخفاض شديد في نسبة الأمريكيين الداعمين لإسرائيل على حساب الفلسطينيين

انخفاض شديد في نسبة الأمريكيين الداعمين لإسرائيل على حساب الفلسطينيين

تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) في يوليو المقبل

تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) في يوليو المقبل

نائبة أميركية تُفجر مفاجأة: رئيسي في سلاح الجو اغتصبني.. ولهذا لم أُبلغ عنه

نائبة أميركية تُفجر مفاجأة: رئيسي في سلاح الجو اغتصبني.. ولهذا لم أُبلغ عنه

جمهورية &#34;الجبل الأسود&#34; ترسل جنودها للعراق

جمهورية "الجبل الأسود" ترسل جنودها للعراق

فنزويلا تطرد السفير الألماني

فنزويلا تطرد السفير الألماني

أردوغان: صفقة (إس-400) محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا (إس-500)

أردوغان: صفقة (إس-400) محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا (إس-500)

إسرائيل تُناقش شطب ترشيح الأحزاب العربية من انتخابات الكنيست المقبلة

إسرائيل تُناقش شطب ترشيح الأحزاب العربية من انتخابات الكنيست المقبلة

ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية

ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في محيط مصلى الرحمة

قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في محيط مصلى الرحمة

بنك فلسطين يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بنك فلسطين يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الطفلة &#34;راما&#34; تُوجه رسالة &#34;غير واضحة&#34; للرئيس عباس: هل تفهمني وتُنقذني؟

الطفلة "راما" تُوجه رسالة "غير واضحة" للرئيس عباس: هل تفهمني وتُنقذني؟

رأفت: المنظمة ستتابع العمل مع الرئاسة والحكومة من أجل مواءمة القوانين والتشريعات

رأفت: المنظمة ستتابع العمل مع الرئاسة والحكومة من أجل مواءمة القوانين والتشريعات

وفاة طفل جراء سقوطه داخل برميل مياه في منزله شمال غزة

وفاة طفل جراء سقوطه داخل برميل مياه في منزله شمال غزة

كتلة حماس تنظم حفلًا بعنوان: &#34;التشريعي إثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء&#34;

كتلة حماس تنظم حفلًا بعنوان: "التشريعي إثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء"

وزير الحكم المحلي يلتقي مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق نابلس

وزير الحكم المحلي يلتقي مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق نابلس

المركز الفلسطيني: الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية

المركز الفلسطيني: الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية

منوعات

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و&#34;هوت شورت&#34;

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و"هوت شورت"

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: &#34;أريد شابة لبنانية من جيلي&#34;

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: "أريد شابة لبنانية من جيلي"

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: &#34;جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة&#34;

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: "جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة"

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي دون أن تنتبه

أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي دون أن تنتبه

محمد عساف في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل

محمد عساف في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل

عربي

الأردن وإسرائيل يناقشان حلًا للأزمة في المسجد الأقصى

الأردن وإسرائيل يناقشان حلًا للأزمة في المسجد الأقصى

إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

أين وصلت قضية محاولة اغتيال السيسي؟

أين وصلت قضية محاولة اغتيال السيسي؟

أين بوتفليقة؟

أين بوتفليقة؟