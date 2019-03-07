وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صوراً لبقايا صاروخ أُطلق من غزة أمس

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، اليوم الخميس، صوراً لبقايا صاروخ، تدعي إسرائيل، أنه أُطلق بالأمس من قطاع غزة، نحو منطقة (أشكول) في غلاف غزة.وكان صاروخ، أُطلق من القطاع مساء أمس الأربعاء، وفق زعم الاحتلال، ردّت عليه الطائرات الإسرائيلية، بقصف مواقع تابعة للمقاومة، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.