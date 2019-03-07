حمادة: الاحتلال لم يُوقف توريد الغاز وتم إدخال 250 طناً اليوم





أوضح حمادة، أن الاحتلال لم يوقف إدخال الغاز إلى قطاع غزة، وسط عدم دخول الغاز المصري إلى القطاع لمدة أسبوع.





وأشار إلى أنه تم توريد كمية 250 طناً، بواقع 12 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

خاص دنيا الوطن- أحمد العشيأكد سمير حمادة، رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب محطات الوقود، بغزة، أن الاحتلال أدخل اليوم الخميس، كميات من الغاز الإسرائيلي، عبر (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوب قطاع غزة.