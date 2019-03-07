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بوتفليقة يُحذر من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى ويُشيد بالطابع السلمي للمسيرات

بوتفليقة يُحذر من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى ويُشيد بالطابع السلمي للمسيرات
الرئيس الجزائري
رام الله - دنيا الوطن
حذّر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار للتفرغ للاستمرار في معركة البناء.

وأشاد بوتفليقة بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية في الجزائر، محذراً من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى، وما ينتج عنها من أزمات وويلات. 

وقال الرئيس الجزائري في رسالة قرأتها وزيرة البريد بالنيابة عنه، نقلتها قناة (الميادين) اليوم الخميس: إن بلاده دفعت ثمناً باهظاً لاسترجاع استقلالها وحريتها، وشعبها دفع كلفة أليمة للحفاظ على وحدتها.

وتشهد الجزائر منذ نحو أسبوعين، مسيرات حاشدة احتجاجاً على ترشح الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، في محاولة منه للوصول إلى سدة الحكم لولاية رئاسية خامسة.

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