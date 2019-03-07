رأفت: المنظمة ستتابع العمل مع الرئاسة والحكومة من أجل مواءمة القوانين والتشريعات



وتابع: "إن المرأة الفلسطينية التي شاركت منذ البداية في النضال الوطني الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني وكذلك الاستعمار الصهيوني وما زالت تشارك بفعالية في هذا النضال الوطني تستحق الحصول على المساواة الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فلسطين".



وفي نهاية كلمته أضاف رأفت: "نؤكد بأننا سنتابع العمل مع القيادة المصرية من أجل المتابعة مع حركة حماس من أجل ضمان تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع في القاهرة برعاية القيادة المصرية في 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس ومن ثم بين جميع الفصائل الفلسطينية في 22/11/2017 وذلك لإنهاء الانقسام والتحضير لإجراء الانتخابات العامة.





وسنواصل نساءً ورجالاً النضال من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الدولي رقم 194".

وأكد رأفت على الرفض الحازم لكل الضغوط والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية بما فيها القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة والتي تستهدف عائلات شهيدات وشهداء وأسيرات وأسرى شعبنا الفلسطيني، ونؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، ستبقى وفيه لهن ولهم جميعاً، ولن تتخلى عن عائلاتهم وستقوم الحكومة الفلسطينية، بصرف مخصصاتهم باستمرار".وأضاف: "أننا نتقدم بالتهنئة الحارة لكل نساء فلسطين بحلول يوم الثامن من آذار، ونؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بما جاء في وثيقة الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1988 التي أقرت المساواة الكاملة بين النساء والرجال في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".وأكد رأفت، أن اللجنة التنفيذية ستعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بضمان أن لا يقل تمثيل المرأة في مؤسسات المنظمة ودولة فلسطين عن 30%.وشدد على أن قيادة المنظمة ستتابع العمل مع الرئاسة الفلسطينية وكذلك مع الحكومة الفلسطينية من أجل موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع ما جاء في وثيقة الاستقلال، وكذلك مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي صادقت عليها دولة فلسطين في نيسان/ أبريل عام 2014 بدون تحفظات على أي من موادها وبنودها.وكما ودعا الحكومة الفلسطينية إلى نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية الفلسطينية، وكذلك الإسراع في إقرار مسودة قانون العقوبات ومسودة قانون حماية الأسرة من العنف اللذان تم إعدادهما بمشاركة جميع الفئات الحكومية وغير الحكومية و منها النسوية والحقوقية والتي تكفل الحماية للنساء من العنف، وانه يجب موائمة قانون الأحوال الشخصية مع المادة (16) من اتفاقية سيداو لضمان المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة.وأكد رأفت على أهمية تعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بزيادة نسبة التحاقهن بسوق العمل وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسات الرسمية وكذلك في شركات القطاع الخاص وضمان حصول النساء على المساواة في الحقوق الصحية مطالبا الحكومة بالعمل على ذلك.