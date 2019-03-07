لمواصلة مباحثات التهدئة.. وفد أمني مصري يصل غزة عبر معبر بيت حانون





وكان وفد مصري برئاسة وكيل وزارة المخابرات، عمرو حنفي، وصل يوم الثلاثاء الماضي، إلى القطاع، والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.





ووفق وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، كشفت أن حركة حماس تشترط عودة الهدوء في غزة، بتسلم دفعة الأموال القطرية دون ابتزاز، بالإضافة إلى الالتزام ببنود التفاهمات، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء ومساحة الصيد.

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، لمواصلة مباحثاته حول تثبيت التهدئة بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال.