كتلة حماس تنظم حفلًا بعنوان: "التشريعي إثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء"

واختتم الحفل بتكريم عوائل النواب، الذين توفوا خلال فترة عمل المجلس التشريعي.

















رام الله - دنيا الوطننظمت كتلة التغيير والإصلاح (حماس البرلمانية)، حفلًا بعنوان "المجلس التشريعي" إثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء"، في يوم الديمقراطية الفلسطيني.وحضر الحفل مجموعة من السياسيين الفلسطينيين، ووكلاء الوزارات، بالإضافة لوجهاء ومخاتير وكتاب ومحللين وأعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني.بدوره، أكد القيادي في حماس، د. أحمد بحر، خلال كلمة له، أنالمجلس التشريعي عاش خلال (12 عاماً) مراحل زمنية عاصفة، رغم ذلك أنجز خلالها رسالته الوطنية وواجباته ومهامه البرلمانية، رغم قرار الرباعية الدولية، بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات عام 2006.وأشار بحر إلى أن الاحتلال قام باختطاف 40 نائبًا على رأسهم رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك، واغتيال النائب سعيد صيام، بالإضافة لتدمير مبنى المجلس بشكل كامل، إلا أن المجلس قد تمكن من القيام بواجباته.وأوضح أن المجلس التشريعي، أصدر عشرات القوانين ومئات القرارات، التي كرست حقوقنا الشرعية وثوابتنا السياسية، وحمت مصالحنا الوطنية العليا.ونوّه بحر إلى أن المجلس بسط جسور التواصل مع جماهير شعبنا وفتح بوابته لاستقبال آرائهم وشكواهم وتلاحم مع آمالهم وهمهم وتطلعاتهم.وبين أن المجلس وفي إطار مسؤولياته الوطنية الكبرى عمل على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال زيارة العديد من الوفود البرلمانية، وبرلمانات دولية وعربية وإسلامية وأفريقية وآسيوية، في حين استقبل المجلس العديد من الوفود البرلمانية والسياسية والإنسانية الزائرة لقطاع غزة.وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا يستعرض دور المجلس التشريعي خلال 12 عامًا، ودوره في دعم الشعب الفلسطيني، وأبرز التحديات التي واجهته خلال هذه الفترة.