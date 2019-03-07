وزير الحكم المحلي يلتقي مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، يوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشترك، جنوب شرق نابلس.جاء ذلك، خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة،محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون المديريات، عبد الكريم سدر، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة، أحمد غنيم، وعدد من المدراء العامين.وناقش اللقاء، وضع مجلس الخدمات المشترك والتقارير المقدمة من قبل طواقم الوزارة، واللجنة المكلفة بالتدقيق على أعمال المجلس.بدوره، أكد الوزير ضرورة قيام المجلس بالرد على كافة البنود التي وردت في التقرير الذي سلم لهم خلال الاجتماع، من أجل استكمال العمل على تصويب أوضاع المجلس، بما يخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في منطقة عمل المجلس.وأشاد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس على حرص الوزارة على التواصل الدائم مع المجالس المشتركة والهيئات المحلية من أجل تمكينها من القيام بمهامها وخدمة مواطنيها.