لجنة الانتخابات تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج لقاء ناصر مع قيادة حماس بغزة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيكشف هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تفاصيل اجتماع الدكتور، حنا ناصر، رئيس اللجنة، وقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي.وقال كحيل لـ "دنيا الوطن": "بحث الدكتور ناصر، ملف إجراء الانتخابات التشريعية مع قادة حركة حماس، بقيادة إسماعيل هنية، واستمع لوجهة نظر القيادة، حول استعدادهم التام والمطلق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وقد أبدوا مرونة في موضوع انتخابات المجلس الوطني، كونها تحتاج إلى خصوصية، على أن يتم الاتفاق على موعدها في وقت لاحق".وأضاف: "في نهاية الاجتماع، طلب الدكتور ناصر، من قيادة حركة حماس، التفكير في التوجه الذي طرحه الرئيس لإجراء الانتخابات".وفي السياق ذاته، أكد كحيل، أن هناك لقاءات أخرى سيجريها ناصر، اليوم الخميس، مع ممثلي الفصائل الفلسطينية؛ ومؤسسات المجتمع المدني، لإطلاعهم على صورة الوضع، فيما يتعلق بإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية.وأشار كحيل إلى أن اللجنة، ستنقل نتائج المباحثات إلى القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، آملاً أن تنجح لجنة الانتخابات المركزية في جهودها لإجراء الانتخابات، وضمان المشاركة الواسعة من فصائل العمل الوطني بأي انتخابات مقبلة.وأعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن ناصر من القرر أن يغادر قطاع غزة غداً الجمعة.