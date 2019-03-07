المركز الفلسطيني: الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية









وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:



* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:



استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المسلحة المميتة ضد المشاركين في المظاهرات السلمية التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات (مسيرة العودة وكسر الحصار) في قطاع غزة، والذي يشهد للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي مسيرات سلمية على المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع. كما وتستخدم تلك القوات القوة ضد المدنيين الذين يشاركون في التظاهر أثناء اقتحامها للتجمعات السكانية في الضفة. ففي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنين من المدنيين الفلسطينيين، وأصابت (6) مدنيين آخرين، بينهم (3) أطفال. وفي قطاع غزة، أصابت تلك القوات (92) مدنيًّا، بينهم (26) طفلاً، وامرأتان، وصحفي، و(3) مسعفين، وصفت إصابة (3) منهم بالخطيرة، أصيبوا جميعهم في تظاهرات العودة وكسر الحصار.



ففي الضفة الغربية، وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتاريخ 4/3/2019، مواطنينِ فلسطينيينِ في قرية كفر نعمة، غرب مدينة رام الله، وأصابت ثالثاً بجراح. ادعت تلك القوات أنّ الشبّان الثلاثة نفذوا عملية دهس أسفرت عن إصابة اثنين من جنودها بجراح، فقام أفرادها الآخرون بإطلاق النار عليهم، وقتلوا اثنين منهم، وأصابوا الثالث بجراح. إلا أنّ تحقيقات المركز، وإفادات شهود العيان، تدحض الرواية الإسرائيلية. وذكر الشهود أنّ الشبّان الثلاثة كانوا متوجهين إلى عملهم، حيث يعملون في مخبز، وتقتضي طبيعة عمل المخابز أن يتوجهوا في تلك الساعة إلى مكان عملهم. وأثناء سيرهم على طريق منحدرة، ومتعددة الملتويات، وفي ظروف طقس سيئة، تفاجئوا بآليات الاحتلال، فاصطدمت سيارتهم بإحداها. وتظهر صورة السيارة التي كانوا يستقلونها تهشّم مقدمتها بشكل كامل.



وفي سياق متصل، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (5) مدنيين آخرين، بينهم (3) أطفال، خلال اقتحامها لمدينة نابلس، وتظاهر عدد من الأطفال والفتية ضدها.



وفي قطاع غزة، وفي إطار استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين على حدود القطاع، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير (92) مدنيًّا، بينهم (26) طفلاً، وامرأتان، وصحفي، و(3) مسعفين، وصفت إصابة (3) منهم بالخطيرة.



إصابات قطاع غزة عن الفترة من 28 فبراير حتى 6 مارس 2019 حسب المحافظة



المحافظة الإصابات إجمالي الإصابات الأطفال النساء صحفيين إسعاف حالات حرجة الشمال 12 6 0 0 0 0 غزة 28 4 0 1 0 0 الوسطى 18 6 0 0 0 1 خان يونس 17 6 1 0 2 1 رفح 17 4 1 0 1 1 المجموع 92 26 2 1 3 3 وفي الضفة الغربية، أمعنت قوات الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المسلحة المميتة ضد المشاركين في المظاهرات السلمية التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات (مسيرة العودة وكسر الحصار) في قطاع غزة، والذي يشهد للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي مسيرات سلمية على المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع. كما وتستخدم تلك القوات القوة ضد المدنيين الذين يشاركون في التظاهر أثناء اقتحامها للتجمعات السكانية في الضفة. ففي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنين من المدنيين الفلسطينيين، وأصابت (6) مدنيين آخرين، بينهم (3) أطفال. وفي قطاع غزة، أصابت تلك القوات (92) مدنيًّا، بينهم (26) طفلاً، وامرأتان، وصحفي، و(3) مسعفين، وصفت إصابة (3) منهم بالخطيرة، أصيبوا جميعهم في تظاهرات العودة وكسر الحصار.ففي الضفة الغربية، وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتاريخ 4/3/2019، مواطنينِ فلسطينيينِ في قرية كفر نعمة، غرب مدينة رام الله، وأصابت ثالثاً بجراح. ادعت تلك القوات أنّ الشبّان الثلاثة نفذوا عملية دهس أسفرت عن إصابة اثنين من جنودها بجراح، فقام أفرادها الآخرون بإطلاق النار عليهم، وقتلوا اثنين منهم، وأصابوا الثالث بجراح. إلا أنّ تحقيقات المركز، وإفادات شهود العيان، تدحض الرواية الإسرائيلية. وذكر الشهود أنّ الشبّان الثلاثة كانوا متوجهين إلى عملهم، حيث يعملون في مخبز، وتقتضي طبيعة عمل المخابز أن يتوجهوا في تلك الساعة إلى مكان عملهم. وأثناء سيرهم على طريق منحدرة، ومتعددة الملتويات، وفي ظروف طقس سيئة، تفاجئوا بآليات الاحتلال، فاصطدمت سيارتهم بإحداها. وتظهر صورة السيارة التي كانوا يستقلونها تهشّم مقدمتها بشكل كامل.وفي سياق متصل، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (5) مدنيين آخرين، بينهم (3) أطفال، خلال اقتحامها لمدينة نابلس، وتظاهر عدد من الأطفال والفتية ضدها.وفي قطاع غزة، وفي إطار استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين على حدود القطاع، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير (92) مدنيًّا، بينهم (26) طفلاً، وامرأتان، وصحفي، و(3) مسعفين، وصفت إصابة (3) منهم بالخطيرة.إصابات قطاع غزة عن الفترة من 28 فبراير حتى 6 مارس 2019 حسب المحافظة

وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد وتيرة اعتداءاتها ضد صيادي الأسماك الفلسطينيين، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم. وخلال هذا الأسبوع رصد المركز (3) اعتداءات، كانت على النحو التالي: اعتداءان قبالة منتجع الواحة السياحي، وواحد في بحر رفح، شمال وجنوب القطاع.



وفي إطار استهدافها للمناطق الحدودية، ففي تاريخ 28/2/2019، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق دير البلح في المحافظة الوسطى. وتكرر إطلاق النار تجاه المنطقة المذكورة في حوالي الساعة 11:30 صباحاً.



وفي تاريخ 2/3/2019، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الجديدة، شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع. وتكرر ذلك بتاريخ 4/3/2019. وفي حين لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين ورعاة الأغنام في عمليات إطلاق النار المذكورة، إلا أنهم اضطروا إلى مغادرة تلك المناطق خوفاً على حياتهم.



* أعمال التوغل والمداهمة:



خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (67) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفّذت (4) عمليات اقتحام في مدينة القدس وضواحيها. أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (32) مواطناً فلسطينياً على الأقل، بينهم (3) أطفال وامرأ واحدة في الضفة الغربية، فيما اعتقل (11) مواطناً آخرون في مدينة القدس وضواحيها.



وفي قطاع غزة، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسافة تقدر بحوالي 100 متر غرب الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، شرق البريج في المحافظة الوسطى، وباشرت آلياتها بتنفيذ أعمال تسوية وتجريف في الأراضي المحاذية للشريط الحدودي المذكور، متجهة جنوباً إلى أن وصلت شرق مدينة خانيونس، قبل أن تعيد انتشارها داخل الشريط الحدودي.



* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة:



فعلى صعيد جرائم التجريف وإخطارات هدم المنازل السكنية، ففي تاريخ 2/3/2019، شرع المواطن حسام العباسي بهدم منزله في بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، بيده، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص. وأفاد المواطن المذكور أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بهدم منزله، وأبلغته بضرورة تنفيذ قرار الهدم بيده، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ القرار، وتغريمه أجرة الهدم التي قد تصل قيمتها إلى (80) ألف شيكل. وذكر أنه قام ببناء طابق على سطح منزل عائلته، ويعيش فيه وزوجته وطفلته، وتبلغ مساحته حوالي 70 مترا مربعاً.



وعلى صعيد الاستيلاء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية؛ ففي تاريخ 5/3/2019، استولى المستوطنون على عقار في عقبة درويش في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، مستغلين خروج ساكنيّ المنزل، وهما زوجان مسنّان، لشراء بعض الحاجيات من أسواق البلدة القديمة. تعود ملكية العقار لعدة عائلات مقدسية، تم تسريب حوالي (60 %) منه للمستوطنين، فيما تمكنت عائلة الحلبي من الحفاظ على حصصها فيه (40%)، وتبلغ مساحتها حوالي (100م2) ويعيش في العقار اثنان من ورثة المرحوم جودت الحلبي.



وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلاغات قضائية ضد عائلة مراغة، تطالبها بالأرض المقامة عليها بنايتها السكنية في بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من المدينة. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن جمعية “عطيرت كوهنيم” سلّمت عائلة مراغة بلاغات قضائية باسم تسعة من أفراد العائلة تطالبهم بالأرض المقامة عليها بنايتهم السكنية في حي بطن الهوى في البلدة. تتكون البناية من (5) شقق سكنية، وموقف للمركبات، ويعيش فيها حوالي 15 فرداً.



* جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:



ففي تاريخ 5/3/2019 صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرافة من نوع gbc كانت تقوم بتنظيف الشارع الرئيس من الانهيارات جراء الأحوال الجوية لصالح شركة (ماعس) الإسرائيلية على الشارع الرئيس، بالقرب من قرية دوما، جنوب شرقي مدينة نابلس. تم اقتياد الجرافة إلى مستوطنة تفوح، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس، واحتجازها هناك.



وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم: ففي تاريخ 5/3/2019، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة “يتسهار”، منازل المواطنين ومدرسة عوريف الثانوية، جنوب مدينة نابلس، بالحجارة. أسفر ذلك عن تحطيم عدد من نوافذ منزل عائلة المواطن منير سليمان النوري.



* الحصار والقيود على حرية الحركة



واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.



ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ نحو13 عاماً، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه. أدى الحصار الإسرائيلي إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.



وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها. وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة. كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.



التفاصيل:



* أولاً: أعمال القتل والقصف وإطلاق النار والتوغل والمداهمة:



استخدام القوة ضد التظاهرات السلميةاستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها المفرط للقوة المسلحة المميتة ضد التظاهرات السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة تحت شعار “مسيرة العودة وكسر الحصار”، وفي الضفة الغربية ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي، والمنددة أيضا بجرائم قوات الاحتلال. ووفق مشاهدات باحثي المركز في القطاع، فقد شهدت هذه الجمعة أيضاً مشاركة واسعة من المواطنين، فيما واصلت قوات الاحتلال، وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، رغم الطابع السلمي الذي غلب على التظاهرات. وكانت أحداث المسيرات خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:



قطاع غزة:



* في يوم الجمعة الموافق 1/3/2019، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (92) مدنيًّا منهم (26) طفلاً، وامرأتان؛ وصحفي، و(3) مسعفين، ووصفت إصابة (3) منهم بالخطيرة، وذلك في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، المشاركين في الجمعة التاسعة والأربعين لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وكانت تفاصيلها على النحو الآتي:



* محافظة شمال غزة: أسفر إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المتظاهرين عن إصابة (12) مواطناً، بينهم (6) أطفال. أصيب (2) منهم بالأعيرة النارية وشظاياها، و(10) بقنابل غاز ارتطمت بأجسادهم بشكل مباشر.



* محافظة غزة: أسفر إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين عن إصابة (28) مواطناً، بينهم (4) أطفال، وصحفي. أصيب (10) منهم بالأعيرة النارية وشظاياها، و(12) بقنابل غاز ارتطمت بأجسادهم بشكل مباشر، و(6) بالأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط. والصحفي المصاب هو محمد الدويك، ويعمل مراسلاً لوكالة (الاتحاد برس)، وأصيب بعيار معدني بالقدم.



* المحافظة الوسطى: أسفر إطلاق النار وقنابل الغاز من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 5:30 مساءً تجاه المتظاهرين عن إصابة (18) متظاهراً، بينهم (6) أطفال. أصيب (5) منهم بالأعيرة النارية وشظاياها، و(13) أصيبوا بقنابل غاز ارتطمت بأجسادهم بشكل مباشر، ووصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.



* محافظة خانيونس: أسفر إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين، والذي استمر حتى الساعة 5:30 مساءً، عن إصابة (17) مواطناً، بينهم (6) أطفال، وامرأة واحدة، ومسعفان من الدفاع المدني، ووصفت إصابة أحد الأطفال بالخطيرة.



* محافظة رفح: أسفر إطلاق النار وقنابل الغاز من قوات الاحتلال الذي استمر من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى الساعة 5:00 مساءً تجاه المتظاهرين عن إصابة (17) متظاهراً، بينهم (4) أطفال، وامرأة واحدة ومسعف. أصيب (5) منهم بالأعيرة النارية وشظاياها، و(12) أصيبوا بقنابل غاز ارتطمت بأجسادهم بشكل مباشر، ووصفت حالة أحد المصابين بالخطيرة. والمسعف المصاب هو عبد الرازق إبراهيم إجميعان أبو عاذرة، 36 عاماً، وهو مسعف متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأصيب بقنبلة غاز في الأطراف السفلية.



أعمال القتل والقصف وإطلاق النار والتوغل والمداهمة:الخميس 28/2/2019



* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عصيره الشمالية، شمال مدينة نابلس. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين: عقبة فايز برهم شولي، 42 عاماً؛ ومحمد عماد فهمي سوالمة، 22 عاماً، واقتادتهما معها.



* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، وتمركزت في حي كفر سابا، غرب المدينة. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عثمان ربحي عثمان أبو لبدة، 31 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل، جنوب غربي مدينة نابلس. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين: عبد الرحمن “محمد سمير” زيدان، 29 عاماً؛ ويوسف محمد يوسف رمضان، 20 عاماً، واقتادتهما معها.



* وفي حوالي الساعة 7:30 صباحاً، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه رعاة الأغنام شرق دير البلح في المحافظة الوسطى. وفي حين لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم، إلا أنهم اضطروا إلى مغادرة المنطقة خوفا على حياتهم.



* وفي حوالي الساعة 8:30 صباحاً، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، نيران أسلحتهم الرشاشة اتجاه الأراضي الزراعية شرق دير البلح في المحافظة الوسطى. وتكرر إطلاق النار تجاه المنطقة المذكورة في حوالي الساعة 11:30 صباحاً. وفي حين لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، إلا أنهم اضطروا إلى مغادرة المنطقة خوفا على حياتهم.



* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (5) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: بلدتا بيت أمر، وترقوميا في محافظة الخليل؛ مدينة قلقيلية، وبلدتا كفل حارس ودير استيا في محافظة سلفيت.



الجمعة 1/3/2019



* وفي حوالي الساعة 6:00 مساءً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجهة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط منطقة المسلخ. تجمهر عدد من المواطنين، ورشقوا الآليات المتوغلة في المدينة بالحجارة والزجاجات الفارغة. وعلى الفور ردت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز، والقنابل الصوتية، والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط لتفريقهم. أسفر ذلك عن إصابة العشرات بحالات اختناق وعولجوا ميدانياً، فيما أصيب مواطنان، أحدهما طفل، بالأعيرة المعدنية. نقل المصابان إلى مستشفى رفيديا الجراحي في المدينة لتلقي العلاج.



* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (5) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: بلدتا سعير، وصوريف في محافظة الخليل؛ بلدتا حارس وكفر الديك في محافظة سلفيت، وضاحية ارتاح غرب مدينة طولكرم.



السبت 2/3/2019



* في حوالي الساعة 8:00 صباحًا، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الجديدة، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة. وفي حين لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم، إلا أنهم اضطروا إلى مغادرة المنطقة خوفا على حياتهم.



* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (3) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: قرى مسافر مدينة يطا، وقرية التوانه في محافظة الخليل؛ وقرية عزون عتمة في محافظة قلقيلية.



الأحد 3/3/2019



* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات الطفلين: عبد الله أحمد موسى، 16 عاماً؛ ومحمد أسعد نسيم صبيح، 16 عاماً، واقتادتهما معها.



* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع، جنوب شرقي مدينة بيت لحم. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات الطفلمحيي الدين أحمد العمور، 17 عاماً، واقتادته معها.



* وفي التوقيت نفسه أيضاً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية فرعتا، شرق مدينة قلقيلية. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن براء نظام محمد سلمان، 28 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون، شرق مدينة قلقيلية. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عادل زاهر حمد الله حسين، 20 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن محمد حسن احمد موسى، 32 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 7:30 صباحًا، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة. وفي حين لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم، إلا أنهم اضطروا إلى مغادرة المنطقة خوفا على حياتهم.



* وفي حوالي الساعة 8:00 صباحا،ً أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحاجز العسكري المقام على المدخل الجنوبي للحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، ومنعت المواطنين من الدخول عبره باتجاه البلدة القديمة، ما حال دون وصول الطلبة إلى مدارسهم القريبة من الحاجز. واضطر عدد كبير منهم لقطع مسافة أطول للدخول إلى منطقة الحرم. جرى ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المستوطنين بإحضار خيام ومنصات وإنزالها في شارع الشهداء المغلق، ومحيط الحرم لإقامة احتفالات لهم هناك.



* وفي حوالي الساعة 4:15 مساءً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجهة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط منطقة المسلخ. تجمهر عدد من المواطنين، ورشقوا الآليات المتوغلة في المدينة بالحجارة والزجاجات الفارغة. وعلى الفور ردت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز، والقنابل الصوتية، والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط لتفريقهم. أسفر ذلك عن إصابة طفل (15) عاماً بعيار معدني في الحاجب الأيسر. نقل المصاب إلى مستشفى رفيديا الجراحي في المدينة لتلقي العلاج.



* وفي حوالي الساعة 5:30 مساءً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي (3) أميال بحرية، وقامت بملاحقتها. أدى ذلك لإثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين الذين اضطروا للفرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



* وفي حوالي الساعة 7:30 مساءً، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي ‏المتمركزون على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شابّين فلسطينيين عندما حاولا اجتياز الشريط ‏الحدودي المذكور، شرق مدينة غزة، وهما:ميسرة حمدي عليان بارود، 21 عاماً؛ وسامي غازي محمد الحواجري، 21 عاماً، وكلاهما من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى. وأفاد والد أحد المعتقلين، وهو المواطن حمدي بارود، 53 عاماً؛ بأنه في حوالي الساعة 6:00 مساء يوم الأحد الموافق 3/3/2019 اتصل على ابنه ميسرة فكان جواله مغلقاً، فسأل أصدقاءه عنه، فأبلغه أحدهم أنه وصديقه سامي الحواجري توجها إلى الشريط الحدودي، وتم اعتقالهما. وفي حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الاثنين الموافق 4/3/2019، تلقى ابنه علاء، 20 عاماً؛ اتصالا على جواله من رقم خاص، وعرّف المتصل عن نفسه بأنه من الشرطة الإسرائيلية، وان ميسره معتقل لديهم، وأغلق المتصل الجوال.



* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (7) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: بلدات الظاهرية، بني نعيم، بيت أمر، وقرية المورق في محافظة الخليل؛ مدينة قلقيلية، وبلدتا عزون وجيوس، شرق المدينة.



الاثنين 4/3/2019



في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في ساعات الفجر مواطنينِ فلسطينيينِ في قرية كفر نعمة، غرب مدينة رام الله، وأصابت ثالثاً بجراح. ادعت قوات الاحتلال أنّ الشبّان الثلاثة نفذوا عملية دهس أسفرت عن إصابة اثنين من جنودها بجراح، فقام أفرادها الآخرون بإطلاق النار عليهم، وقتلوا اثنين منهم، وأصابوا الثالث بجراح. إلا أنّ تحقيقات المركز، وإفادات شهود العيان تدحض الرواية الإسرائيلية. وذكر الشهود أنّ الشبّان الثلاثة كانوا متوجهين إلى عملهم، حيث يعملون في مخبز، وتقتضي طبيعة عمل المخابز أن يتوجهوا في تلك الساعة إلى مكان عملهم. وأثناء سيرهم على طريق منحدرة، ومتعددة الملتويات، وفي ظروف طقس سيئة، تفاجئوا بآليات الاحتلال، فاصطدمت سيارتهم بإحداها. وتظهر صورة السيارة التي كانوا يستقلونها تهشّم مقدمتها.



واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثلاث آليات عسكرية، قرية كفر نعمة، غرب مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن يوسف محمود الديك، 42 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها من المنزل، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته إلى مكان تمركز آلياتها على مدخل القرية. وقبل انسحابها بالكامل، تعطّلت إحدى آلياتها. وفي حوالي الساعة 3:20 فجراً، كان ثلاثة شبّان فلسطينيين متوجهين إلى مكان عملهم في سيارة من نوع “متسوبيشي” خضراء اللون، تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. تفاجأ سائق السيارة بالآليات العسكرية على مدخل القرية المذكورة، فلم يتمكن من السيطرة عليها، فاصطدمت بإحدى الآليات العسكرية. وعلى الفور، أطلق جنود الاحتلال النار على الشبّان المتواجدين في داخلها، وقتلوا اثنين منهم في المكان، وأصابوا الثالث بجراح، وقاموا باعتقاله، واحتجاز جثتي القتيلين. والقتيلان هما: أمير محمود دراج، 20 عاماً، من سكان قرية خربثا المصباح؛ ويوسف رائد عنقاوي، 20 عاماً، من سكان قرية بيت سيرا، وأما المصاب فهو المواطن هيثم باسم علقم، 20 عاماً، من سكان قرية صفا، وهي من قرى غرب مدينة رام الله.



وأفاد المواطن شاهد العيان، المواطن ماجد أبو رحمة، لباحثة المركز بما يلي:



{{ كنت متوجهاً إلى عملي في شركة الإتحاد للعصائر، وهي متواجدة على مدخل قرية كفر نعمة. مررت من وسط القرية، ولم ألحظ أي تحركات غير طبيعية، وكانت الساعة حوالي 3:00 فجراً، وكان الجو ماطراً وضبابياً. أثناء مروري من القرية كانت الرؤية واضحة حيث توجد إنارة على الطريق، لكن عندما خرجت منها باتجاه المعمل أصبحت الطريق ذات منحدرات حادة وملتوية، ولا توجد إنارة عليها. وصلت إلى مسافة 150 متراً من المعمل، وإذ بمجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين ينتشرون في الطريق، وقمت بتميزهم من خلال قيام أحدهم بتوجيه إضاءة عالية بواسطة “ومضات لوكس” تجاهي، فتوفقت فوراً، حيث لم تكن سرعة سيارتي تزيد عن 30 كم، وأصبحت أبعد عنهم نحو 6 إلى 10 أمتار فقط. أوقفني أحدهم، وقال لي بالعربية: ابتعد من هنا، لدينا مشكلة في إحدى الآليات. عدت إلى الوراء، وأصبحت على بعد 150 متراً، وكانت الساعة حوالي 3:20 فجراً. رأيت سيارة قادمة من القرية تسير بنفس الاتجاه، حيث كانت مسرعة، وأقدِّر سرعتها من 60 إلى 70 كم، ونظراً لانعدام الرؤية، انحرفت تجاه الجنود الذين قاموا بتوجيه ومضات اللوكسات عليها، وإذْ بالسيارة تصطدم بالمركبة العسكرية التي كانت تغلق الطريق، وسمعت صوت الاصطدام. بعد دقائق معدودة سمعت إطلاق النار بشكل متتالٍ، وأقدِّر عدد الأعيرة النارية التي أطلق من 15 إلى 20 عياراً نارياً}}.



* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما، شمال غربي مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد هُدى الريماوي، 45 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون للاجئين، شمال مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن مجاهد صالح الشني، 26 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل، شمال مدينة الخليل. دهم عدد من أفرادها منزل عائلة المواطن محمد حمزة زهور، 44 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك القوات، ولم يبلغ عن أي عملية اعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين.



* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اسكاكا، شرق مدينة سلفيت. دهم العديد من جنودها منزل عائلة الأسير المحرر زهير فواز عبد الله حسين “العينبوسي”، 35 عاماً، وقاموا باعتقاله، وذلك بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.



* وفي حوالي الساعة 4:40 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله. دهم أفرادها منزليي عائلتي المواطنين لؤي نوح حامد، 19 عاماً؛ ورامز عبد الخالق حامد، 23 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتهما. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين المذكورين، واقتادتهما معها.



* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عبوين، شمال غربي مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن فراس موسى سحويل، 22 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، اعتقل جنود الاحتلال المواطن المذكور، واقتادوه معهم.



* وفي حوالي الساعة 7:30 صباحاً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر، قبالة منتجع الواحة السياحي “سابقاً” شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي (4) أميال بحرية، وقامت بملاحقتها. أدى ذلك لإثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين، والذين اضطروا للفرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، أو إلحاق أضرار مادية في قواربهم.



* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (03) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: مدينتا الخليل، ويطا وبلدة حوارة جنوب مدينة نابلس



الثلاثاء 5/3/2019



* في حوالي الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عصيرة الشمالية، شمال مدينة نابلس، وتمركزت في منطقة حي المرج، شرق البلدة. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن زاهر صالح شولي، 56 عاماً، والذي يتكون من أربع طبقات حيث يقيم أبناؤه وعائلاتهم. احتجز الجنود جميع سكان البناية في الطابقين الأول والثاني، فيما شرع عدد آخر منهم بعملية تفتيش وعبث بمحتوياته. وبعد حوالي نصف ساعة من وجودهم في الطابق الثاني حيث يسكن نجله خبيب، 27 عاماً، وزوجته آمنة، 22 عاماً، وكانت والدة خبيب، عائشة محمد مصطفى شولي، 50 عاماً، قد رافقت الجنود إلى شقة نجلها المذكور. أثناء عملية التفتيش طلب خبيب من أحد الجنود دخول زوجته إلى غرفة نومها لإحضار بعض الحاجيات الشخصية، فسمح له بذلك، ورافقتها والدتها إلى الغرفة. وبعد خروجهما، طلب الجنود تفتيش الوالدة، وأحضروا مجندة للقيام بذلك. وقبل انسحاب قوات الاحتلال من المنزل، صادرت مبلغاً مالياً مقدراه (3787) شيكل، و(335) ديناراً أردنياً وبعد مصادرتهم للمبلغ المذكور وتسليم العائلة كتاباً بالمصادرة، وتوقيع عائشة عليه، انسحب الجنود من المنزل والبلدة.



* وفي حوالي الساعة 1:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب مدينة بيت لحم. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين: أحمد اسعد الصيفي، 20 عاماً؛ وعدي مصطفى أبو نصار، 24 عاماً، واقتادتهما معها.



* في حوالي الساعة 1:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن: رائد حسن موسى، 18 عاماً؛ واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، وتمركزت في حي الطيرة. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم، اعتقل جنود الاحتلال (3) مواطنين، بينهم امرأة، واقتادوهم معهم. والمعتقلون هم: أمل الطحان برغوث، 26 عاماً؛ عبادة محمود الديراوي، 30 عاماً؛ وخالد سليمان برغوثي، 33 عاماً. يشار إلى أن المعتقلة أمل الطحان زوجة المحامي طارق برغوث الذي اُعتقل بتاريخ 27/2/2019، من منزله في مدينة رام الله، ويقبع منذ اعتقاله في مركز تحقيق “المسكوبية” في مدينة القدس الغربية، وهو ممنوع من لقاء المحامي.



* وفي حوالي الساعة 3:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين، غرب مدينة جنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين: عرسان محمود عرسان قريني، 27 عاماً؛ وخليل رمزي خليل حويل، 21 عاماً، واقتادتهما معها.



* وفي حوالي الساعة 6:35 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بسبع آليات عسكرية، مسافة تقدر بحوالي 100 متر غرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شرق البريج في المحافظة الوسطى. باشرت تلك الآليات بتنفيذ أعمال تسوية وتجريف في الأراضي المحاذية للشريط الحدودي المذكور. وبعد حوالي (5) ساعات توجهت جنوباً إلى أن وصلت شرق مدينة خان يونس، وباشرت بتنفيذ أعمال تسوية وتجريف مماثلة. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء اليوم نفسه، أعادت تلك القوات انتشارها داخل الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس.



* وفي حوالي الساعة 5:00 مساءً، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة واد الحصين، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. داهم أفرادها حوالي 30 منزلاً سكنياً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، بدعوى البحث عن طفل ألقى الحجارة تجاه الجنود. استمرت عملية التفتيش نحو 3 ساعات، ولم يبلغ عن أيّ عملية اعتقال بحق ساكني تلك المنازل. وعرف من بين أصحابها كل من: عبد الحي سعيفان أبو مطرية؛ حسني عبد الحي أبو مطرية؛ رامي عبد الحي سعيفان؛ جمال سعيفان أبو مطرية؛ سليمان الرازم؛ غالي رامي منصور الجعبري؛ نبيل طالب منصور الجعبري؛ ومحمد علي نصر الجعبري.



* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (10) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: قريتا كفر قليل، وتل في محافظة نابلس؛ وبلدة تقوع، جنوب شرقي مدينة بيت لحم؛ حي سطح مرحبا وسط مدينة البيرة، وقرى بيتللو، بيت لقيا، والمغير في محافظة رام الله والبيرة؛ بلدات الشيوخ، بني نعيم، وبيت اولا في محافظة الخليل.



الأربعاء 06/3/2019



* في حوالي الساعة 1:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة النبي يونس، شمال مدينة حلحول، شمال محافظة الخليل، وتمركزت في الطرق الواصلة إلى المقام الأثري (مسجد النبي يونس)، فيما وصلت عشرات المركبات التابعة للمستوطنين إلى المنطقة. اقتحم العديد منهم المقام، وأقاموا طقوساً دينية لهم هناك. في تلك الأثناء، تجمهر الأهالي من سكان المنطقة، ورشق عدد من الأطفال والشبّان الحجارة تجاه الآليات العسكرية. أطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية وقنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاه راشقي الحجارة ومنازل المواطنين في المنطقة. أسفر ذلك عن إصابة مواطن (22 عاماً)، بعيار معدني فوق العين اليمنى، وطفل (16 عاماً)، بقنبلة غاز في الوجه، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.



* وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثلاث آليات عسكرية، حي شارع السلام في مدينة الخليل. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن مصعب محمد الزغير، 36 عاماً، وأجروا أعمال تفتيشوعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، سلم جنود الاحتلال المواطن المذكور طلب استدعاء لمقابلة المخابراتالإسرائيلية في مستوطنة “غوش عصيون” جنوب مدينة بيت لحم.



* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بأربع آليات عسكرية، قرية دير أبو مشعل، شمال غربي مدينة رام الله. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم، اعتقل جنود الاحتلال (3) مواطنين، واقتادوهم معهم. والمعتقلون هم: أحمد عمر زهران، 22 عاماً؛ محمود كمال زهران، 29 عاماً؛ وعمر جميل عطا، 19 عاماً.* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية صفا، غرب مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن مجدي مشهور كراجة، 26 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن سعيد محمد حافظ شريدة، 27 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 4:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة، جنوب شرقي مدينة نابلس. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الله نمر سعيد، 24 عاماً؛ واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر، قبالة منتجع الواحة السياحي “سابقاً” شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي (3) أميال بحرية، وقامت بملاحقتها. أدى ذلك لإثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين، والذين اضطروا للفرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، أو إلحاق أضرار مادية في قواربهم.



* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (5) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: قرية أبو قش، بلدة بيرزيت زيت، شمال مدينة رام الله، وحي البالوع في مدينة البيرة؛ بلدتا سعير، وبيت أمر في محافظة الخليل.



ثالثاً: إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة:



تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها المحمومة في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة. وتتمثل تلك الإجراءات في الاستمرار في مصادرة أراضي المدنيين الفلسطينيين، وهدم منازلهم السكنية، وطردهم منها لصالح توطين المستوطنين فيها، وبناء الوحدات الاستيطانية، وتشجيع المستوطنين على اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضد المقدسات في المدينة، فضلاً عن استمرار عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وملاحقة الجهات الحكومية المختلفة للمواطنين الفلسطينيين فيما يتعلق بقضايا الضرائب، التأمين الصحي، التعليم، وسحب الهويات منهم. وأثناء الفترة التي يغطيها التقرير، صعدت سلطات الاحتلال ممثلة بجنودها وأفراد من الشرطة من انتهاكاتها ضد المدنيين وممتلكاتهم، فيما واصلوا محاصرة المسجد الأقصى ونفذوا مزيدا من الاقتحامات له، وقيّدوا حركة دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد.



وفيما يلي أبرز تلك الأعمال خلال الفترة التي يغطيها التقرير:



** أعمال المداهمة والاعتقال والتنكيل:



* في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الموافق 3/3/2019، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات (6) مواطنين، واقتادتهم معها. والمعتقلون هم: توفيق عثمان؛ عبد الرحيم خليل العباسي؛ نضال سفيان النتشة؛ طارق سعادة العباسي؛ مجد أحمد الأعور؛ ومحمود نجيب الأعور.



* وفي حوالي الساعة 1:00 فجر يوم الاثنين الموافق 4/3/2019، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عمر أبو سنينة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة المواطن محمد خالد شريفة في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، وأجرى أفرادها أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت عنان، شمال غربي مدينة القدس الشرقية المحتلة. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن وسام حسين ربيع، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بدّو، شمال غربي مدينة القدس الشرقية المحتلة. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن هاشم حميدان، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.



* وفي ساعات مساء يوم الاثنين المذكور أعلاه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن عبد الرحمن محمود، 39 عاما، من سكان قرية العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة. جاء اعتقاله بعد استدعائه للتحقيق في سجن “عوفر”، غرب مدينة رام الله، وجرى نقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف “المسكوبية” في مدينة القدس الغربية. يشار إلى أن المواطن المذكور قضى (17 عاماً) في سجون الاحتلال، وأفرج عنه الأسبوع الماضي واشترط عليه إبعاده عن قريته لمدة عشر أيام إلى مدينة أريحا.



* جرائم التجريف وإخطارات هدم المنازل السكنية:



* في ساعات صباح يوم السبت الموافق 2/3/2019، شرع المواطن حسام العباسي، مستخدماً أدوات يدوية، بهدم منزله في بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، بيده، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص. وأفاد المواطن المذكور أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بهدم منزله في حي رأس العامود في بلدة سلوان، وأبلغته بضرورة تنفيذ قرار الهدم بيده، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ القرار خلال أسبوعين. وفي حال رفضه تطبيق القرار ستقوم آليات وطاقم البلدية بهدمه، وتغريمه أجرة الهدم التي قد تصل قيمتها إلى (80) ألف شيكل. وذكر العباسي أنه قام ببناء طابق على سطح منزل عائلته قبل حوالي عام، وهو طابق ثالث ضمن بناية عائلته السكنية، ويعيش فيه وزوجته وطفلته، وتبلغ مساحته حوالي 70 مترا مربعاً.



الاستيلاء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية:



* في ساعات ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019، استولى المستوطنون على عقار في عقبة درويش في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين استغلت خروج ساكنيّ المنزل، وهما زوجان مسنّان من عائلة الحلبي، لشراء بعض الحاجيات من أسواق البلدة القديمة، فاقتحموه، وأغلقوه بأقفال، ثم باشروا بتركيب الكاميرات والأسلاك على جدران العقار وسطحه. تعود ملكية العقار لعدة عائلات مقدسية، تم تسريب حوالي (60 %) منه للمستوطنين، فيما تمكنت عائلة الحلبي من الحفاظ على حصصها فيه (40%)، وتبلغ مساحتها حوالي (100م2) ويعيش في العقار اثنان من ورثة المرحوم جودت الحلبي.



* وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلاغات قضائية ضد عائلة مراغة، تطالبها بالأرض المقامة عليها بنايتها السكنية في بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن جمعية “عطيرت كوهنيم” سلّمت عائلة مراغة بلاغات قضائية باسم تسعة من أفراد العائلة تطالبهم بالأرض المقامة عليها بنايتهم السكنية في حي بطن الهوى في البلدة. تتكون البناية من (5) شقق سكنية، وموقف للمركبات، ويعيش فيها حوالي 15 فرداً. وذكرت عائلة مراغة أنها تعيش في البناية منذ أكثر من مئة عام، ولديها كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتها للأرض والعقار. وأما لجنة حي بطن الهوى فذكرت أن بناية عائلة مراغة تقع ضمن مخطط جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية للسيطرة على 5.200م2 من حي الحارة الوسطى في منطقة “بطن الهوى”، بادعاء ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881. وتدعي الجمعية أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت ملكية المستوطنين للأرض. وأضافت اللجنة أن كامل الأرض المهددة من قبل جمعية “عطيرت كوهنيم” مقام عليها ما بين 30 إلى 35 بناية سكنية، يعيش فيها حوالي 80 عائلة مؤلفة من حوالي 436 فرداً، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.



رابعاً: جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم



* أعمال التوسع الاستيطاني والتجريف وإخطارات هدم المنازل السكنية:



استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المناطق الواقعة في محيط المستوطنات ومسار جدار الضم (الفاصل) بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.



وفيما يلي أبرز تلك الأعمال والاعتداءات خلال الفترة التي يغطيها التقرير:



* في حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الأحد الموافق 3/3/2019، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بآليتين عسكريتين، ترافقهما مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء في (الإدارة المدنية)، قرية بيت تعمر، جنوب شرقي مدينة بيت لحم. دهم أفراد القوة منزل عائلة المواطن نايف حسن زواهرة، 39 عاماً، وقاموا بتفقده وتصويره. وقبل انسحابهم، سلم موظف الدائرة المذكورة المواطن زواهرة إخطاراً بهدم منزله، بدعوى البناء غير المرخص. يشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمت المذكور إخطار وقف عمل خلال شهر يونيو (حزيران) من العام 2018.



* وفي حوالي الساعة 3:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرافة من نوع gbc كانت تقوم بتنظيف الشارع الرئيس من الانهيارات جراء الأحوال الجوية لصالح شركة (ماعس) الإسرائيلية على الشارع الرئيس، بالقرب من قرية دوما، جنوب شرقي مدينة نابلس. ولحظة مصادرة الجرافة وصلت سيارتا جيب عسكريتان إلى مكان عمل الجرافة عندما كانت تعمل على إزاحة الحجارة والأتربة من الشارع الرئيس، فأوقفها الجنود، وأخبروا سائقها بأنها مصادرة دون إبداء الأسباب، رغم إخبارهم بأن الجرافة تعمل لصالح شركة إسرائيلية، وهي مرخصة، وتعود ملكيتها للمواطن صادق مرشد صادق بني فضل من سكان بلدة عقربا، جنوب شرقي المدينة. هذا وتم اقتياد الجرافة إلى مستوطنة تفوح، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس، واحتجازها هناك.



** اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:



* في حوالي الساعة 12:00 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة “يتسهار” المقامة في الجهة الشمالية من أراضي قرية عوريف، جنوب مدينة نابلس، تساندهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين ومدرسة عوريف الثانوية بالحجارة. أسفر ذلك عن تحطيم عدد من نوافذ منزل عائلة المواطن منير سليمان النوري.



خامساً: جرائم الحصار والقيود على حرية الحركة



ففي قطاع غزة، تتمثل مظاهر الحصار بالتالي:



تواصل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة؛ لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ العام 2006، وتتجلى مظاهر الحصار بما يلي:



تفرض سلطات الاحتلال حظراً شبه تام على توريد أنواع المواد الخام كافة للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.هناك حظر شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.* تواصل سلطات الاحتلال فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون “ايرز”؛ شمالي القطاع والمخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، الصحافيين، العاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر. وفي الآونة الأخيرة تم منع العديد من مرضى السرطان والعظام والعيون من العبور إلى الضفة أو إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير على حالتهم الصحية، حيث توفي البعض منهم، فيما تتبع سلطات الاحتلال بين الفترة والأخرى أنظمة جديدة للحركة عبر المعبر، وجميعها تخضع لبيروقراطية في الإجراءات وصعوبة في الحركة.



** حركة معبر بيت حانون (ايرز) والمخصص لتنقل الأشخاص:



حركة المغادرين من قطاع غزة عن طريق معبر ايرز في الفترة الواقعة من



20/2/2019 ولغاية 26/2/2019



اليوم الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء التاريخ 20/2/2019 21/2/2019 22/2/2019 23/2/2019 24/2/2019 25/2/2019 26/2/2019 الحالة جزئي جزئي جزئي كلي جزئي جزئي جزئي مرضي 67 28 2 ــ 74 77 67 مرافقين 65 31 1 ــ 63 70 67 حاجات شخصية 30 35 3 ــ 23 14 20 أهالي أسري ــ ــ ــ ــ ــ 44 ــ عرب من اراضي 48 3 11 3 ــ 8 5 5 قنصليات 3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ اجتماع عمل ومقابلة داخل ايرز والمتاك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منظمات دولية 50 77 13 ــ 12 18 43 جسر اللنبي ــ 29 ــ ــ 4 ــ 32 تجار + BMC 280 275 1 ــ 562 375 279 مقابلات اقتصاد وزراعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مقابلات أمن 2 1 ــ ــ 6 2 3 حالات وفاة ومرافقيهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عودة للضفة 2 3 ــ ــ ــ ــ 1 عيد مسيحي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مؤتمرات ودورات ــ ــ ــ ــ 1 1 ــ تجديد تصاريح 5 ــ ــ ــ 1 ــ ــ VIPs ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ مريض إسعاف 2 3 2 ــ 3 3 6 مرافق إسعاف 3 3 2 ــ 2 3 6 حركة المغادرين من قطاع غزة عن طريق معبر ايرز في الفترة الواقعة من



27/2/2019 ولغاية 5/3/2019



اليوم الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء التاريخ 27/2/2019 28/2/2019 1/3/2019 2/3/2019 3/3/2019 4/3/2019 5/3/2019 الحالة جزئي جزئي جزئي كلي جزئي جزئي جزئي مرضي 66 39 3 ــ 79 62 60 مرافقين 57 37 1 ــ 64 61 55 حاجات شخصية 24 34 16 ــ 20 8 18 أهالي أسري ــ ــ ــ ــ ــ ــ 5 عرب من اراضي 48 14 13 3 ــ 10 3 3 قنصليات 50 ــ ــ ــ ــ 1 ــ اجتماع عمل ومقابلة داخل ايرز والمتاك 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ منظمات دولية 39 84 15 ــ 20 14 19 جسر اللنبي 1 38 ــ ــ 3 2 23 تجار + BMC 287 216 ــ ــ 627 344 278 مقابلات اقتصاد وزراعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مقابلات أمن 3 3 ــ ــ 4 2 3 حالات وفاة ومرافقيهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عودة للضفة 1 4 ــ ــ ــ ــ ــ عيد مسيحي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مؤتمرات ودورات ــ ــ ــ ــ 1 ــ 1 تجديد تصاريح ــ ــ ــ ــ ــ 1 1 VIPs 1 ــ ــ ــ ــ ــ 1 مريض إسعاف 5 4 1 ــ 2 2 2 مرافق إسعاف 6 4 1 ــ 2 2 2 وفي الضفة الغربية:



تتمثل مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية، بالتالي:



* واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين محافظات الضفة، وذلك على الرغم من تخفيف بعض القيود التي تدرجها في إطار سياسة التسهيلات التي تقدمها بين الحين والآخر، وليس في إطار تطبيق مبدأ الحق في حرية الحركة.



ولا تزال عشرات الحواجز الثابتة منصوبة على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة، بعضها مأهول بالجنود، وبعضها الآخر يمكن إحلال الجنود عليها في أية لحظة، وتفعيل العمل عليها. ويعتبر عدد من الحواجز الثابتة نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، رغم أن معظمها يقع على بُعْدِ كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر. هذا وقد تم خصخصة جزء من الحواجز بصورة تامة، أو جزئية، وبعضها معزز اليوم بحراس مدنيين مسلحين يتم تشغيلهم من قبل شركات الحراسة الخاصة تحت إشراف إدارة المعابر في (وزارة الدفاع).عوضاً عن الحواجز الثابتة غير المأهولة، تنصب قوات الاحتلال حواجز فجائية (طيّارة) تتحكم بإمكانية تنقل الفلسطينيين على شوارع الضفة الغربية. وتتضمن هذه الحواجز في أغلب الأحوال وقوف سيارة جيب عسكرية على مفترق طرق رئيس لعدة ساعات، يتم خلالها إيقاف السيارات لفحصها؛ ويعتبر مدى إعاقة الحركة التي تتسبب بها هذه الحواجز أكبر مقارنة بالحواجز الدائمة نظراً لعدم توقعها، ووقت التأخير الأطول عليها.تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين، حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً عن تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.لا تزال طرق رئيسيّة تؤدي إلى بعض المدن والبلدات الفلسطينية مغلقة. إضافة إلى ذلك، ما يزال وصول الفلسطينيين مقيدا بصورة كبيرة في مناطق واسعة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وبلدتها القديمة، والمناطق الواقعة خلف الجدار، والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق ريفية واسعة تقع في المنطقة (C) خاصة في غور الأردن والأراضي المتاخمة للمستوطنات.تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.



* تسمح قوات الاحتلال للفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ممن بلغوا (55 عاماً) من الرجال، و(50 عاما) من النساء بالدخول إلى القدس الشرقية دون اشتراط حصولهم على تصاريح مسبقة، إلا أنهم يخضعون للفحص الأمني كشرط لدخولهم.



* ما زالت ثلاثة حواجز تحكم السيطرة على جميع أشكال التنقل من مقطع غور الأردن، رغم السماح لسكان الضفة الغربية بالوصول إلى تلك المناطق بسياراتهم الخاصة بعد عبور تلك الحواجز، بعد إخضاعهم للتفتيش.



* تشدّد السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المُصنّفة “مناطق إطلاق نار” و”محميات طبيعية”، وهي مناطق تمثل مساحتها 26 بالمائة تقريبا من مساحة الضفة الغربية.



واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة (92) حاجزاً ثابتاً على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة، بعضها مأهول بالجنود، وبعضها الآخر يمكن إحلال الجنود عليها في أية لحظة، وتفعيل العمل عليها، إلى جانب إغلاق (14) طريقا أمام الفلسطينيين، فيما نصبت تلك القوات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (95) حاجزاً عسكرياً فجائياً في مختلف أرجاء الضفة الغربية.



الجدول التالي يوضح عدد الحواجز الثابتة والطيارة والاعتقالات عليها في الضفة



عن الفترة من 28 فبراير حتى 6 مارس 2019 حسب المحافظة



المحافظة الحواجز الثابتة الحواجز الطيارة الطرق المغلقة المعتقلون القدس 13 5 – نابلس 10 13 2 – جنين 5 5 – – رام الله 11 11 1 – طولكرم 7 1 1 – طوباس 2 1 1 – سلفيت 3 11 2 – قلقيلية 5 7 2 الخليل 20 31 3 – بيت لحم 11 9 2 أريحا 5 1 – معبر الكرامة الحدودي – – المجموع 92 95 14 –

مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي:



يطالب المجتمع الدولي باحترام قرار مجلس الأمن رقم (2334) والعمل على ضمان احترام إسرائيل لهن وخاصة البند الخامس والذي يلزم الدول بعدم التعامل مع المستوطنات كأنها جزء من دولة إسرائيل.يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق المستمر في جرائم الاحتلال في الأرض المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة.يطالب الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات الدولية بمقاطعة المستوطنات وحظر العمل والاستثمار فيها، تطبيقاً لالتزامات هذه الهيئات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبار المستوطنات جريمة حرب.يطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك والجدي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية.يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية، وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين من خلال الطرد والإبعاد، وسياسة هدم المنازل كعقاب، والتي تمثل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترتقي لجرائم ضد الإنسانية.يطالب جمعية الدول الأعضاء في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل من أجل ضمان مساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة (1) المشتركة، والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقيات في كافة الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، واللتين تقضيان بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة للاتفاقية. وذلك من خلال تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية، لتمكين الفلسطينيين من الحصول على حقهم في العدالة والإنصاف، وخاصة في ظل الإنكار لحق الفلسطينيين في العدالة أمام القضاء الإسرائيليالتحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، والذي يمنع حرية التنقل والحركة للأشخاص والبضائع، وإنقاذ نحو مليونين من سكان القطاع المدنيين الذين يعيشون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي والثقافي، بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.يطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والمتضمنة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وإلزامها بالانصياع لها، وكذلك باحترام تعهداته بموجب اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في تعاملها مع دولة الاحتلال.على الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة العهدين الدوليين، الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاقيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بتضمين حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة في تقاريرها المرفوعة للجان المختصة.يناشد الاتحاد الأوروبي وهيئات حقوق الإنسان الدولية بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من التعرض للصيادين والمزارعين، لاسيما في المناطق الحدودية. * وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما، شمال غربي مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد هُدى الريماوي، 45 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون للاجئين، شمال مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن مجاهد صالح الشني، 26 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.* وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل، شمال مدينة الخليل. دهم عدد من أفرادها منزل عائلة المواطن محمد حمزة زهور، 44 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك القوات، ولم يبلغ عن أي عملية اعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين.* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اسكاكا، شرق مدينة سلفيت. دهم العديد من جنودها منزل عائلة الأسير المحرر زهير فواز عبد الله حسين “العينبوسي”، 35 عاماً، وقاموا باعتقاله، وذلك بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.* وفي حوالي الساعة 4:40 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله. دهم أفرادها منزليي عائلتي المواطنين لؤي نوح حامد، 19 عاماً؛ ورامز عبد الخالق حامد، 23 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتهما. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين المذكورين، واقتادتهما معها.* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عبوين، شمال غربي مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن فراس موسى سحويل، 22 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، اعتقل جنود الاحتلال المواطن المذكور، واقتادوه معهم.* وفي حوالي الساعة 7:30 صباحاً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر، قبالة منتجع الواحة السياحي “سابقاً” شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي (4) أميال بحرية، وقامت بملاحقتها. أدى ذلك لإثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين، والذين اضطروا للفرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، أو إلحاق أضرار مادية في قواربهم.* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (03) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: مدينتا الخليل، ويطا وبلدة حوارة جنوب مدينة نابلسالثلاثاء 5/3/2019* في حوالي الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عصيرة الشمالية، شمال مدينة نابلس، وتمركزت في منطقة حي المرج، شرق البلدة. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن زاهر صالح شولي، 56 عاماً، والذي يتكون من أربع طبقات حيث يقيم أبناؤه وعائلاتهم. احتجز الجنود جميع سكان البناية في الطابقين الأول والثاني، فيما شرع عدد آخر منهم بعملية تفتيش وعبث بمحتوياته. وبعد حوالي نصف ساعة من وجودهم في الطابق الثاني حيث يسكن نجله خبيب، 27 عاماً، وزوجته آمنة، 22 عاماً، وكانت والدة خبيب، عائشة محمد مصطفى شولي، 50 عاماً، قد رافقت الجنود إلى شقة نجلها المذكور. أثناء عملية التفتيش طلب خبيب من أحد الجنود دخول زوجته إلى غرفة نومها لإحضار بعض الحاجيات الشخصية، فسمح له بذلك، ورافقتها والدتها إلى الغرفة. وبعد خروجهما، طلب الجنود تفتيش الوالدة، وأحضروا مجندة للقيام بذلك. وقبل انسحاب قوات الاحتلال من المنزل، صادرت مبلغاً مالياً مقدراه (3787) شيكل، و(335) ديناراً أردنياً وبعد مصادرتهم للمبلغ المذكور وتسليم العائلة كتاباً بالمصادرة، وتوقيع عائشة عليه، انسحب الجنود من المنزل والبلدة.* وفي حوالي الساعة 1:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب مدينة بيت لحم. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين: أحمد اسعد الصيفي، 20 عاماً؛ وعدي مصطفى أبو نصار، 24 عاماً، واقتادتهما معها.* في حوالي الساعة 1:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن: رائد حسن موسى، 18 عاماً؛ واقتادته معها.* وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، وتمركزت في حي الطيرة. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم، اعتقل جنود الاحتلال (3) مواطنين، بينهم امرأة، واقتادوهم معهم. والمعتقلون هم: أمل الطحان برغوث، 26 عاماً؛ عبادة محمود الديراوي، 30 عاماً؛ وخالد سليمان برغوثي، 33 عاماً. يشار إلى أن المعتقلة أمل الطحان زوجة المحامي طارق برغوث الذي اُعتقل بتاريخ 27/2/2019، من منزله في مدينة رام الله، ويقبع منذ اعتقاله في مركز تحقيق “المسكوبية” في مدينة القدس الغربية، وهو ممنوع من لقاء المحامي.* وفي حوالي الساعة 3:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين، غرب مدينة جنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين: عرسان محمود عرسان قريني، 27 عاماً؛ وخليل رمزي خليل حويل، 21 عاماً، واقتادتهما معها.* وفي حوالي الساعة 6:35 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بسبع آليات عسكرية، مسافة تقدر بحوالي 100 متر غرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شرق البريج في المحافظة الوسطى. باشرت تلك الآليات بتنفيذ أعمال تسوية وتجريف في الأراضي المحاذية للشريط الحدودي المذكور. وبعد حوالي (5) ساعات توجهت جنوباً إلى أن وصلت شرق مدينة خان يونس، وباشرت بتنفيذ أعمال تسوية وتجريف مماثلة. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء اليوم نفسه، أعادت تلك القوات انتشارها داخل الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس.* وفي حوالي الساعة 5:00 مساءً، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة واد الحصين، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. داهم أفرادها حوالي 30 منزلاً سكنياً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، بدعوى البحث عن طفل ألقى الحجارة تجاه الجنود. استمرت عملية التفتيش نحو 3 ساعات، ولم يبلغ عن أيّ عملية اعتقال بحق ساكني تلك المنازل. وعرف من بين أصحابها كل من: عبد الحي سعيفان أبو مطرية؛ حسني عبد الحي أبو مطرية؛ رامي عبد الحي سعيفان؛ جمال سعيفان أبو مطرية؛ سليمان الرازم؛ غالي رامي منصور الجعبري؛ نبيل طالب منصور الجعبري؛ ومحمد علي نصر الجعبري.* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (10) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: قريتا كفر قليل، وتل في محافظة نابلس؛ وبلدة تقوع، جنوب شرقي مدينة بيت لحم؛ حي سطح مرحبا وسط مدينة البيرة، وقرى بيتللو، بيت لقيا، والمغير في محافظة رام الله والبيرة؛ بلدات الشيوخ، بني نعيم، وبيت اولا في محافظة الخليل.الأربعاء 06/3/2019* في حوالي الساعة 1:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة النبي يونس، شمال مدينة حلحول، شمال محافظة الخليل، وتمركزت في الطرق الواصلة إلى المقام الأثري (مسجد النبي يونس)، فيما وصلت عشرات المركبات التابعة للمستوطنين إلى المنطقة. اقتحم العديد منهم المقام، وأقاموا طقوساً دينية لهم هناك. في تلك الأثناء، تجمهر الأهالي من سكان المنطقة، ورشق عدد من الأطفال والشبّان الحجارة تجاه الآليات العسكرية. أطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية وقنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاه راشقي الحجارة ومنازل المواطنين في المنطقة. أسفر ذلك عن إصابة مواطن (22 عاماً)، بعيار معدني فوق العين اليمنى، وطفل (16 عاماً)، بقنبلة غاز في الوجه، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.* وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثلاث آليات عسكرية، حي شارع السلام في مدينة الخليل. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن مصعب محمد الزغير، 36 عاماً، وأجروا أعمال تفتيشوعبث بمحتوياته. وقبل انسحابهم، سلم جنود الاحتلال المواطن المذكور طلب استدعاء لمقابلة المخابراتالإسرائيلية في مستوطنة “غوش عصيون” جنوب مدينة بيت لحم.* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بأربع آليات عسكرية، قرية دير أبو مشعل، شمال غربي مدينة رام الله. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابهم، اعتقل جنود الاحتلال (3) مواطنين، واقتادوهم معهم. والمعتقلون هم: أحمد عمر زهران، 22 عاماً؛ محمود كمال زهران، 29 عاماً؛ وعمر جميل عطا، 19 عاماً.* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية صفا، غرب مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن مجدي مشهور كراجة، 26 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن سعيد محمد حافظ شريدة، 27 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.* وفي حوالي الساعة 4:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة، جنوب شرقي مدينة نابلس. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الله نمر سعيد، 24 عاماً؛ واقتادته معها.* وفي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر، قبالة منتجع الواحة السياحي “سابقاً” شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي (3) أميال بحرية، وقامت بملاحقتها. أدى ذلك لإثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين، والذين اضطروا للفرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، أو إلحاق أضرار مادية في قواربهم.* ملاحظة: خلال اليوم المذكور نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (5) عمليات توغل في المناطق التالية دون الإبلاغ عن اعتقالات، وهي: قرية أبو قش، بلدة بيرزيت زيت، شمال مدينة رام الله، وحي البالوع في مدينة البيرة؛ بلدتا سعير، وبيت أمر في محافظة الخليل.ثالثاً: إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة:تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها المحمومة في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة. وتتمثل تلك الإجراءات في الاستمرار في مصادرة أراضي المدنيين الفلسطينيين، وهدم منازلهم السكنية، وطردهم منها لصالح توطين المستوطنين فيها، وبناء الوحدات الاستيطانية، وتشجيع المستوطنين على اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضد المقدسات في المدينة، فضلاً عن استمرار عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وملاحقة الجهات الحكومية المختلفة للمواطنين الفلسطينيين فيما يتعلق بقضايا الضرائب، التأمين الصحي، التعليم، وسحب الهويات منهم. وأثناء الفترة التي يغطيها التقرير، صعدت سلطات الاحتلال ممثلة بجنودها وأفراد من الشرطة من انتهاكاتها ضد المدنيين وممتلكاتهم، فيما واصلوا محاصرة المسجد الأقصى ونفذوا مزيدا من الاقتحامات له، وقيّدوا حركة دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد.وفيما يلي أبرز تلك الأعمال خلال الفترة التي يغطيها التقرير:** أعمال المداهمة والاعتقال والتنكيل:* في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الموافق 3/3/2019، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات (6) مواطنين، واقتادتهم معها. والمعتقلون هم: توفيق عثمان؛ عبد الرحيم خليل العباسي؛ نضال سفيان النتشة؛ طارق سعادة العباسي؛ مجد أحمد الأعور؛ ومحمود نجيب الأعور.* وفي حوالي الساعة 1:00 فجر يوم الاثنين الموافق 4/3/2019، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عمر أبو سنينة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.* وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة المواطن محمد خالد شريفة في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، وأجرى أفرادها أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.* وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت عنان، شمال غربي مدينة القدس الشرقية المحتلة. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن وسام حسين ربيع، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بدّو، شمال غربي مدينة القدس الشرقية المحتلة. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن هاشم حميدان، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته معها.* وفي ساعات مساء يوم الاثنين المذكور أعلاه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن عبد الرحمن محمود، 39 عاما، من سكان قرية العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة. جاء اعتقاله بعد استدعائه للتحقيق في سجن “عوفر”، غرب مدينة رام الله، وجرى نقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف “المسكوبية” في مدينة القدس الغربية. يشار إلى أن المواطن المذكور قضى (17 عاماً) في سجون الاحتلال، وأفرج عنه الأسبوع الماضي واشترط عليه إبعاده عن قريته لمدة عشر أيام إلى مدينة أريحا.* جرائم التجريف وإخطارات هدم المنازل السكنية:* في ساعات صباح يوم السبت الموافق 2/3/2019، شرع المواطن حسام العباسي، مستخدماً أدوات يدوية، بهدم منزله في بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، بيده، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص. وأفاد المواطن المذكور أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بهدم منزله في حي رأس العامود في بلدة سلوان، وأبلغته بضرورة تنفيذ قرار الهدم بيده، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ القرار خلال أسبوعين. وفي حال رفضه تطبيق القرار ستقوم آليات وطاقم البلدية بهدمه، وتغريمه أجرة الهدم التي قد تصل قيمتها إلى (80) ألف شيكل. وذكر العباسي أنه قام ببناء طابق على سطح منزل عائلته قبل حوالي عام، وهو طابق ثالث ضمن بناية عائلته السكنية، ويعيش فيه وزوجته وطفلته، وتبلغ مساحته حوالي 70 مترا مربعاً.الاستيلاء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية:* في ساعات ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019، استولى المستوطنون على عقار في عقبة درويش في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين استغلت خروج ساكنيّ المنزل، وهما زوجان مسنّان من عائلة الحلبي، لشراء بعض الحاجيات من أسواق البلدة القديمة، فاقتحموه، وأغلقوه بأقفال، ثم باشروا بتركيب الكاميرات والأسلاك على جدران العقار وسطحه. تعود ملكية العقار لعدة عائلات مقدسية، تم تسريب حوالي (60 %) منه للمستوطنين، فيما تمكنت عائلة الحلبي من الحفاظ على حصصها فيه (40%)، وتبلغ مساحتها حوالي (100م2) ويعيش في العقار اثنان من ورثة المرحوم جودت الحلبي.* وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلاغات قضائية ضد عائلة مراغة، تطالبها بالأرض المقامة عليها بنايتها السكنية في بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن جمعية “عطيرت كوهنيم” سلّمت عائلة مراغة بلاغات قضائية باسم تسعة من أفراد العائلة تطالبهم بالأرض المقامة عليها بنايتهم السكنية في حي بطن الهوى في البلدة. تتكون البناية من (5) شقق سكنية، وموقف للمركبات، ويعيش فيها حوالي 15 فرداً. وذكرت عائلة مراغة أنها تعيش في البناية منذ أكثر من مئة عام، ولديها كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتها للأرض والعقار. وأما لجنة حي بطن الهوى فذكرت أن بناية عائلة مراغة تقع ضمن مخطط جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية للسيطرة على 5.200م2 من حي الحارة الوسطى في منطقة “بطن الهوى”، بادعاء ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881. وتدعي الجمعية أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت ملكية المستوطنين للأرض. وأضافت اللجنة أن كامل الأرض المهددة من قبل جمعية “عطيرت كوهنيم” مقام عليها ما بين 30 إلى 35 بناية سكنية، يعيش فيها حوالي 80 عائلة مؤلفة من حوالي 436 فرداً، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.رابعاً: جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم* أعمال التوسع الاستيطاني والتجريف وإخطارات هدم المنازل السكنية:استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المناطق الواقعة في محيط المستوطنات ومسار جدار الضم (الفاصل) بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.وفيما يلي أبرز تلك الأعمال والاعتداءات خلال الفترة التي يغطيها التقرير:* في حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الأحد الموافق 3/3/2019، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بآليتين عسكريتين، ترافقهما مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء في (الإدارة المدنية)، قرية بيت تعمر، جنوب شرقي مدينة بيت لحم. دهم أفراد القوة منزل عائلة المواطن نايف حسن زواهرة، 39 عاماً، وقاموا بتفقده وتصويره. وقبل انسحابهم، سلم موظف الدائرة المذكورة المواطن زواهرة إخطاراً بهدم منزله، بدعوى البناء غير المرخص. يشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمت المذكور إخطار وقف عمل خلال شهر يونيو (حزيران) من العام 2018.* وفي حوالي الساعة 3:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرافة من نوع gbc كانت تقوم بتنظيف الشارع الرئيس من الانهيارات جراء الأحوال الجوية لصالح شركة (ماعس) الإسرائيلية على الشارع الرئيس، بالقرب من قرية دوما، جنوب شرقي مدينة نابلس. ولحظة مصادرة الجرافة وصلت سيارتا جيب عسكريتان إلى مكان عمل الجرافة عندما كانت تعمل على إزاحة الحجارة والأتربة من الشارع الرئيس، فأوقفها الجنود، وأخبروا سائقها بأنها مصادرة دون إبداء الأسباب، رغم إخبارهم بأن الجرافة تعمل لصالح شركة إسرائيلية، وهي مرخصة، وتعود ملكيتها للمواطن صادق مرشد صادق بني فضل من سكان بلدة عقربا، جنوب شرقي المدينة. هذا وتم اقتياد الجرافة إلى مستوطنة تفوح، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس، واحتجازها هناك.** اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:* في حوالي الساعة 12:00 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة “يتسهار” المقامة في الجهة الشمالية من أراضي قرية عوريف، جنوب مدينة نابلس، تساندهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين ومدرسة عوريف الثانوية بالحجارة. أسفر ذلك عن تحطيم عدد من نوافذ منزل عائلة المواطن منير سليمان النوري.خامساً: جرائم الحصار والقيود على حرية الحركةففي قطاع غزة، تتمثل مظاهر الحصار بالتالي:تواصل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة؛ لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ العام 2006، وتتجلى مظاهر الحصار بما يلي:تفرض سلطات الاحتلال حظراً شبه تام على توريد أنواع المواد الخام كافة للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.هناك حظر شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.* تواصل سلطات الاحتلال فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون “ايرز”؛ شمالي القطاع والمخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، الصحافيين، العاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر. وفي الآونة الأخيرة تم منع العديد من مرضى السرطان والعظام والعيون من العبور إلى الضفة أو إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير على حالتهم الصحية، حيث توفي البعض منهم، فيما تتبع سلطات الاحتلال بين الفترة والأخرى أنظمة جديدة للحركة عبر المعبر، وجميعها تخضع لبيروقراطية في الإجراءات وصعوبة في الحركة.** حركة معبر بيت حانون (ايرز) والمخصص لتنقل الأشخاص:حركة المغادرين من قطاع غزة عن طريق معبر ايرز في الفترة الواقعة من20/2/2019 ولغاية 26/2/2019حركة المغادرين من قطاع غزة عن طريق معبر ايرز في الفترة الواقعة من27/2/2019 ولغاية 5/3/2019وفي الضفة الغربية:تتمثل مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية، بالتالي:* واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين محافظات الضفة، وذلك على الرغم من تخفيف بعض القيود التي تدرجها في إطار سياسة التسهيلات التي تقدمها بين الحين والآخر، وليس في إطار تطبيق مبدأ الحق في حرية الحركة.ولا تزال عشرات الحواجز الثابتة منصوبة على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة، بعضها مأهول بالجنود، وبعضها الآخر يمكن إحلال الجنود عليها في أية لحظة، وتفعيل العمل عليها. ويعتبر عدد من الحواجز الثابتة نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، رغم أن معظمها يقع على بُعْدِ كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر. هذا وقد تم خصخصة جزء من الحواجز بصورة تامة، أو جزئية، وبعضها معزز اليوم بحراس مدنيين مسلحين يتم تشغيلهم من قبل شركات الحراسة الخاصة تحت إشراف إدارة المعابر في (وزارة الدفاع).عوضاً عن الحواجز الثابتة غير المأهولة، تنصب قوات الاحتلال حواجز فجائية (طيّارة) تتحكم بإمكانية تنقل الفلسطينيين على شوارع الضفة الغربية. وتتضمن هذه الحواجز في أغلب الأحوال وقوف سيارة جيب عسكرية على مفترق طرق رئيس لعدة ساعات، يتم خلالها إيقاف السيارات لفحصها؛ ويعتبر مدى إعاقة الحركة التي تتسبب بها هذه الحواجز أكبر مقارنة بالحواجز الدائمة نظراً لعدم توقعها، ووقت التأخير الأطول عليها.تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين، حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً عن تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.لا تزال طرق رئيسيّة تؤدي إلى بعض المدن والبلدات الفلسطينية مغلقة. إضافة إلى ذلك، ما يزال وصول الفلسطينيين مقيدا بصورة كبيرة في مناطق واسعة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وبلدتها القديمة، والمناطق الواقعة خلف الجدار، والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق ريفية واسعة تقع في المنطقة (C) خاصة في غور الأردن والأراضي المتاخمة للمستوطنات.تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.* تسمح قوات الاحتلال للفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ممن بلغوا (55 عاماً) من الرجال، و(50 عاما) من النساء بالدخول إلى القدس الشرقية دون اشتراط حصولهم على تصاريح مسبقة، إلا أنهم يخضعون للفحص الأمني كشرط لدخولهم.* ما زالت ثلاثة حواجز تحكم السيطرة على جميع أشكال التنقل من مقطع غور الأردن، رغم السماح لسكان الضفة الغربية بالوصول إلى تلك المناطق بسياراتهم الخاصة بعد عبور تلك الحواجز، بعد إخضاعهم للتفتيش.* تشدّد السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المُصنّفة “مناطق إطلاق نار” و”محميات طبيعية”، وهي مناطق تمثل مساحتها 26 بالمائة تقريبا من مساحة الضفة الغربية.واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة (92) حاجزاً ثابتاً على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة، بعضها مأهول بالجنود، وبعضها الآخر يمكن إحلال الجنود عليها في أية لحظة، وتفعيل العمل عليها، إلى جانب إغلاق (14) طريقا أمام الفلسطينيين، فيما نصبت تلك القوات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (95) حاجزاً عسكرياً فجائياً في مختلف أرجاء الضفة الغربية.الجدول التالي يوضح عدد الحواجز الثابتة والطيارة والاعتقالات عليها في الضفةعن الفترة من 28 فبراير حتى 6 مارس 2019 حسب المحافظةمطالب وتوصيات للمجتمع الدولي:يطالب المجتمع الدولي باحترام قرار مجلس الأمن رقم (2334) والعمل على ضمان احترام إسرائيل لهن وخاصة البند الخامس والذي يلزم الدول بعدم التعامل مع المستوطنات كأنها جزء من دولة إسرائيل.يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق المستمر في جرائم الاحتلال في الأرض المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة.يطالب الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات الدولية بمقاطعة المستوطنات وحظر العمل والاستثمار فيها، تطبيقاً لالتزامات هذه الهيئات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبار المستوطنات جريمة حرب.يطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك والجدي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية.يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية، وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين من خلال الطرد والإبعاد، وسياسة هدم المنازل كعقاب، والتي تمثل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترتقي لجرائم ضد الإنسانية.يطالب جمعية الدول الأعضاء في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل من أجل ضمان مساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة (1) المشتركة، والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقيات في كافة الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، واللتين تقضيان بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة للاتفاقية. وذلك من خلال تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية، لتمكين الفلسطينيين من الحصول على حقهم في العدالة والإنصاف، وخاصة في ظل الإنكار لحق الفلسطينيين في العدالة أمام القضاء الإسرائيليالتحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، والذي يمنع حرية التنقل والحركة للأشخاص والبضائع، وإنقاذ نحو مليونين من سكان القطاع المدنيين الذين يعيشون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي والثقافي، بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.يطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والمتضمنة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وإلزامها بالانصياع لها، وكذلك باحترام تعهداته بموجب اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في تعاملها مع دولة الاحتلال.على الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة العهدين الدوليين، الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاقيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بتضمين حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة في تقاريرها المرفوعة للجان المختصة.يناشد الاتحاد الأوروبي وهيئات حقوق الإنسان الدولية بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من التعرض للصيادين والمزارعين، لاسيما في المناطق الحدودية.

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (28 فبراير 2019 – 6 مارس 2019) انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، استمرت تلك القوات في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت في قطاع غزة منذ تاريخ 30/3/2018، حيث سقط الآلاف ما بين قتيل وجريح منذ ذلك التاريخ، فضلا عن أعمال القصف المدفعي للأراضي الزراعية، وسط تشديد الحصار المفروض منذ نحو 13عاما، وملاحقة الصيادين في عرض البحر.