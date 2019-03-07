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شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا
رام الله - دنيا الوطن
سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارين بهدم منزلين، أحدهما قيد الإنشاء في منطقة بير عونة الملاصقة لجدار الفصل العنصري في بيت جالا.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن أيمن رزق زرينة، ونجليه محمد وصالح، اخطاراً بهدم منزليهما المكونين من طابقين، بحجة عدم الترخيص، وأمهلتهما حتى العاشر من نيسان/ أبريل للإخلاء، وإلا فإنها ستهدمه، وترغمهما على دفع تكاليف الهدم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأشار زرينة إلى أن سلطات الاحتلال، هددت بهدم باقي منازل العائلة في المنطقة، في تأكيد واضح لتهجير الاحتلال للعائلات القاطنة هناك، حيث كانت قد هدمت بناية سكنية تعود لهم، إلى جانب أخرى قبل نحو عام، كما قامت بهدم منزل وبركسات لأبناء عمومته قبل نحو أسبوعين.

وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال المواطنة باسمة عيسى من المنطقة ذاتها، إخطاراً بهدم منزلها المكون من طابقين، قيد الإنشاء.

يذكر، أن سلطات الاحتلال، كانت قد هدمت في 29 كانون الثاني/ يناير بنايتين سكنيتين قيد الإنشاء، وكانت المباني المستهدفة في بير عونة تقع بجوار "طريق النفق" الذي يربط كتلة (عصيون) الاستيطانية بالقدس، حيث أعدت المخططات لتحديث هذا الطريق وتوسيعه.

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