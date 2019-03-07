قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية بالقدس

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بدهم العديد من أحيائها.وبحسب وكالة (وفا)، فإن الاحتلال سيّر دوريات راجلة ومحمولة في الشوارع، تسببت باستفزاز المواطنين والطلبة، خلال خروجهم من مدارسهم، واندلاع مواجهات متفرقة في المنطقة.