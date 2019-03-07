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شؤون فلسطينية

ماذا قالت والدة عاصم البرغوثي حين طلب جندي إسرائيلي مُشاهدة فيديو هدم بيت نجلها؟

ماذا قالت والدة عاصم البرغوثي حين طلب جندي إسرائيلي مُشاهدة فيديو هدم بيت نجلها؟
والدة الأسير عاصم البرغوثي
خاص دنيا الوطن
تزامنت كلمات والدة الأسير عاصم البرغوثي مع يوم المرأة الفلسطينية، لتُثبت للمرة ما بعد المليون، أن الفلسطينية ليست كباقي نساء العالم.

حيث ظهرت والدة الأسير البرغوثي، تقف على أنقاض منزل ابنها الذي هدمه الاحتلال فجراً، وصمودها وكلماتها كانت أقوى من جرافات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "أم عاصف": "طلب الكابتن المسؤول عن الهدم من ابنتي مشاهدة فيديو الهدم، فأخبرتهم بأن يحتفظ به لنفسه، وأن يُعيد مشاهدته عدة مرات؛ ليُعيد قهره معه".

وأضافت: "المنزل الذي تم هدمه سيُبنى مرة أخرى، ونحن تجارتنا مع الله، وأنا أقول للكابتن الذي أتاني مُحاولاً استفزازي، هل أنت سعيد بنفسك؟ أتيت لي لتريني قهرك؟ والغل في قلبك؟ أنت لم تقهرنا، بل هذا دليل فشلك وقهرك، صحيح أنني بنيت هذا المنزل لكنني سأبني أفضل منه".

واستطردت: "لو أن المنزل يعز على عاصم، لما تركه وذهب لعمل عملية، لأن تجارته مع الله، فلن يُحدث هدم المنزل فرقاً لديه".

 


ووجهت رسالة لابنها عاصم: "هدموا المنزل لكنهم لم يهدموا معنوياتنا وعزيمتنا، بالعكس سنبني له منزلاً أجمل منه، وسيبني له الله بيتاً أفضل في الجنة، وسيخرج ويتزوج ويجد منزله جاهزاً، لأنني سأبنيه بنفسي".


 


يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت عاصم البرغوثي بعد نحو شهر من مطاردته، بتهمة تنفيذ عمليتي إطلاق نار قرب مستوطنتي (عوفرا) و(جفعات هساف) واللتين قتل فيهما جنديان إسرائيليان، وأصيب فيهما عدة إسرائيليين.

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