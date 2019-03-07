عاجل

  • بوتفليقة يحذر من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية

  • بوتفليقة يشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار للتفرغ للاستمرار في معركة البناء

  • بوتفليقة يشيد بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية في الجزائر

  • بوتفليقة يحذر من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينتج عنها من أزمات وويلات

  • مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الاهلية تطالب بإقرار قوانين تحرم المساس بحقوق المرأة

شبكة المنظمات الاهلية تطالب بإقرار قوانين تحرم المساس بحقوق المرأة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت شبكة المنظمات الاهلية بمناسبة الثامن من اذار يوم المرأة العالمي، باقرار قوانين تحرم المساس بالمراة تحت ما يسمى جرائم الشرف، ونحو قانون عادل، ومنصف للاحوال الشخصية وتعديل مواده بما ينسجم والقوانين التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا  وكذاك قانون حماية الاسرة من العنف  وضمان صون كرامتها وحقوقها بعيدا عن القهر والاضظهاد والتميز في وصون حقها في الحياة الكريمة وبما يليق بها.

وتوجهت الشبكة بالشكر لكل نساء العالم والتحية والتقدير، داعية لفتح نقاش واسع وجدي يتعلق بمكانة المراة وصون حقوقها.

وتوجهت ايضاً بالتحية تحديدا لـ49 اسيرة في سجون الاحتلال هن ضحايا العنف المباشر لادارات السجون، والحرمان من الحقوق.

وفيما يلي نص البيان:

نعم للمساواة  نعم للحياة الكريمة  نحو قوانين تحمي المرأة من عنف الاحتلال والعنف المجتمعي

تتزايد معدلات العنف الاسرى ومعها تزداد معاناة المرأة في بلادنا على وجه خاص وفي ارجاء المعمورة بشكل عام وتتصاعد سياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والاجراءات الميدانية الاخذة بالاتساع نحو المزيد من الاستيطان، والقتل والاعتقالات اليومية،وايضا معها اتساع دائرة العنف المجتمعي الذي تنال المراة للاسف قسطا وافرا منه فهي تتعرض لاضطهاد مركب وتحت عناوين مختلفة نتيجة موروث ثقافي ما زال يعتمد بالاساس على النظرة الذكورية، ووفق عادات وتقاليد تمس المرأة بشكل مباشر في معظم الاحيان .

لقد حددت وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 مرتكزات هامة لمعالجة قضايا المرأة وحفظت حقوقها وكيانيتها ودافعت عن حقها بالمشاركة في الهيئات العليا للشعب الفلسطيني، والاطر والمؤسسات، بالترشح والانتخاب ودافعت عن كرامتها الانسانية بعيدا عن الخوف والترهيب  وتمسكت بقوة بحقها في الحياة، كما اعتمد القانون الاساسي بنودا واضحة لحماية المرأة رغم الملاحظات التي يمكن ان تطرح في اطار الجدل المجتمعي والمؤسسي، وهو ما يتطلب حث الخطى بشكل جدي من اجل معالجة قضايا المرأة في اطار مجتمعي متكامل ومسؤول وتغليب قضايا المرأة من كافة الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحترام حقها كحق انساني مكفول بالقوانين الدولية ووقف كل التعديات عليها بشكل فوري كبداية لمعالجة قضايا المجتمع وفتح حوار جدي على كل المستويات.

ان المرحلة الحالية التي تتداخل فيها قضايا النضال الوطني والتحديات الراهنة الى جانب القضايا المطلبية والداخلية المحلية تؤكد ان القضية الاساس تبقى للتحرر الوطني، وانهاء الاحتلال، ومعها يبرز دور المراة كشريك في مراحل النضال وايضا بما يمكنها من تحقيق المساواة الكاملة وصولا لنظام سياسي يحترم حق المرأة وقرارها دون اكراه او او تدخل بالترشح والانتخاب في الاحزاب السياسية، وفي كافة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية دون تجزئة او انتقاص او اقصاء.

وترى شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في يوم المراة العالمي اهمية الترابط الوثيق والحي لنضال نساء العالم قاطبة في مواجهة ثقافة العنف، وارتفاع معدلات البطالة والجريمة واستهداف النساء بشتى الطرق وسوء المعاملة على اساس جنسي،والتميز في مواقع العمل، والمشاغل والمصانع، واهمية ايلاء اهتمام اكبر بالمراة الريفية وتشجيع تجاربها الرائدة على صعيد الاقتصاد المنزلي، والتنموي في اطار العملية الاقتصادية الشاملة ومن منظور نسوي، والريادة والقدرة على صناعة الامل والحفاظ على الاسرة في اطار  المجتمع ككل.

وتتوجه الشبكة في هذا اليوم لكل نساء العالم بالتحية والتقدير وتشاركهن هذه المناسبة داعية لفتح نقاش واسع وجدي يتعلق بمكانة المراة وصون حقوقها، وتتوجه بالتحية تحديدا ل 49 اسيرة في سجون الاحتلال هن ضحايا العنف المباشر لادارات السجون، والحرمان من الحقوق، كما تنتهز الشبكة هذه المناسبة للمطالبة باقرار القوانين التي تحرم المساس بالمراة تحت ما يسمى جرائم الشرف، ونحو قانون عادل، ومنصف للاحوال الشخصية وتعديل مواده بما ينسجم والقوانين التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا  وكذاك قانون حماية الاسرة من العنف  وضمان صون كرامتها وحقوقها بعيدا عن القهر والاضظهاد والتميز في وصون حقها في الحياة الكريمة وبما يليق بها.

أخبار ذات صلة

رأفت: المنظمة ستتابع العمل مع الرئاسة والحكومة من أجل مواءمة القوانين والتشريعات

رأفت: المنظمة ستتابع العمل مع الرئاسة والحكومة من أجل مواءمة القوانين والتشريعات

لمواصلة مباحثات التهدئة.. وفد أمني مصري يصل غزة عبر معبر بيت حانون

لمواصلة مباحثات التهدئة.. وفد أمني مصري يصل غزة عبر معبر بيت حانون

وفاة طفل جراء سقوطه داخل برميل مياه في منزله شمال غزة

وفاة طفل جراء سقوطه داخل برميل مياه في منزله شمال غزة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لوقف الضرائب بغزة وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الحصار والاحتلال

"الديمقراطية" تدعو لوقف الضرائب بغزة وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الحصار والاحتلال

كتلة حماس تنظم حفلًا بعنوان: &#34;التشريعي إثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء&#34;

كتلة حماس تنظم حفلًا بعنوان: "التشريعي إثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء"

وزير الحكم المحلي يلتقي مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق نابلس

وزير الحكم المحلي يلتقي مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق نابلس

لجنة الانتخابات تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; نتائج لقاء ناصر مع قيادة حماس بغزة

لجنة الانتخابات تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج لقاء ناصر مع قيادة حماس بغزة

المركز الفلسطيني: الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية

المركز الفلسطيني: الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

رأفت: المنظمة ستتابع العمل مع الرئاسة والحكومة من أجل مواءمة القوانين والتشريعات

رأفت: المنظمة ستتابع العمل مع الرئاسة والحكومة من أجل مواءمة القوانين والتشريعات

وفاة طفل جراء سقوطه داخل برميل مياه في منزله شمال غزة

وفاة طفل جراء سقوطه داخل برميل مياه في منزله شمال غزة

كتلة حماس تنظم حفلًا بعنوان: &#34;التشريعي إثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء&#34;

كتلة حماس تنظم حفلًا بعنوان: "التشريعي إثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء"

وزير الحكم المحلي يلتقي مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق نابلس

وزير الحكم المحلي يلتقي مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق نابلس

المركز الفلسطيني: الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية

المركز الفلسطيني: الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية بالقدس

&#34;الوطني&#34;: المرأة الفلسطينية ما زالت تنتظر نصرتها ومساندتها ضد ممارسات الاحتلال

"الوطني": المرأة الفلسطينية ما زالت تنتظر نصرتها ومساندتها ضد ممارسات الاحتلال

منوعات

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و&#34;هوت شورت&#34;

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و"هوت شورت"

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: &#34;أريد شابة لبنانية من جيلي&#34;

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: "أريد شابة لبنانية من جيلي"

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: &#34;جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة&#34;

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: "جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة"

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي دون أن تنتبه

أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي دون أن تنتبه

محمد عساف في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل

محمد عساف في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل

عربي

إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

أين وصلت قضية محاولة اغتيال السيسي؟

أين وصلت قضية محاولة اغتيال السيسي؟

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)

بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)