أكثر من 22 انتهاكاً إسرائيلياً في القدس خلال الأسبوع الحالي

رام الله - دنيا الوطنرصدت وحدة القدس، بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية جانباً من الاعتداءات والممارسات بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الحالي.حيث وثقت وحدة القدس بوزارة الأوقاف (2) حالة اقتحام للمسجد الأقصى، ومنزل حاتم عبد القادر، و اغلاق وتهديد باغلاق عدد(2)، والاستمرار بالحفريات عدد(1)، وهدم منزل والاجبار بالهدم مع التهديد بدفع غرامة مالية عدد(2)، والاستيلاءعلى عقار عدد(1)، والاعتداء على عدد(2)، والابعاد لعدد(3)، عدا عن اعتقال وتمديد اعتقال لعدد(9) من المقدسيين.وأوضحت وحدة القدس بالأوقاف خلال تقرير لها، أن أكثر من 200 مستوطناً اسرائيلياً اقتحموا المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات وأرجاء الأقصى وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر تلموديه فيه.وقالت: "إن ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" أعلن عن نيته تنظيم اقتحام للمسجد الأقصى اليوم الخميس الموافق 7/3/2019م لتحقيق ما أسماه "بسط السيطرة الإسرائيلية" على مصلى ومبنى الرحمة" وتحويله الى كنيس".وأكدت وحدة القدس أن انهيارات أرضية جديدة وخطيرة وقعت هذا الأسبوع في أرضية ملعب حي سلوان جنوب الأقصى إلى جانب تصدعات وتشققات في مباني المواطنين بسببالحفريات الاسرائيلية.وبين أن محكمة الاحتلال أمهلت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، أسبوعاً للرد على طلب سلطات الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، وهددت أنها ستصدر أمراً بإغلاق المصلى.ونوهت إلى أن شرطة الاحتلال أجبرت المواطن حسام محمد العباسي، على هدم منزله بحي راس العامود ببلدة سلوان وإلا سيدفع تكلفة الهدم والحراسة والمُقدّرة بـ 80 ألف شيكل.وأضافت وحدة القدس: "كذلك هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، مغسلة ومشحمة سيارات في بلدة بيت صفافا جنوب القدس بحجة عدم الترخيص، كما استولى مستوطنين على عقار "العلمي" بجوار المسجد الأقصى".وفي سياق الاعتقالات والاعتداءات بحق المقدسيين أوضحت أن الاحتلال صعّد من حملته بحق العاملين في المسجد الأقصى وضد المقدسيين عامة؛ بحجة مشاركتهم في فتح مبنى ومصلى باب الرحمة.وتابعت: "حيث تعرض المواطن أمين النتشة، لاعتداء وحشي من مجموعة مستوطنين قرب مكان عمله بحي الشيخ جراح وسط القدس نُقل على إثره الى المشفى لتلقي العلاج".وذكرت أن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل وزير القدس الأسبق حاتم عبد القادر، وسلمته مذكرة استدعاء للتحقيق معه.وأوضحت وحدة القدس بالأوقاف أن الاحتلال أبعد عن المسجد الأقصى رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ومدير عام دائرة الأوقاف ناجح بكيرات ومدير نادي الأسير ناصر قوس وعدداً منحراس الأقصى.وأضافت: "كما اعتقلت أجهزة أمن الاحتلال زوجة المحامي المقدسي طارق برغوث المعتقل منذ خمسة أيام، وأعادت اعتقال الأسير المحرر عبد الرحمن محمود".وتابعت: "كما تم اعتقال حارسي المسجد الاقصى ايهاب أبو غزالة ومهند ادريس، والمواطن محمد الصالحي خلال خروجه من الأقصى من جهة باب السلسلة".وأشارت الوزارة إلى أن مخابرات الاحتلال مددت اعتقال أربعة شبان مقدسيين اعتقلتهم خلال استيلاء مجموعة من المستوطنين على عقار فلسطيني في عقبة درويش بالقدس القديمة لعرضهم على المحكمة بحجة "الاخلال بالنظام العام والتشويش علىالجمهور".