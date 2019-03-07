محكمة الجنايات في جنين تحكم على مدان بالاتجار بالمخدرات عشر سنوات

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين، يوم الخميس الموافق 7/3/2019، على المتهم (م. ب) بجريمة الاتجار بالمخدرات في القضية رقم74/2018 بالحكم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار أردني.وانعقدت الجلسة برئاسة القاضي سائد صايل وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابت.ومثل النيابة رئيس النيابة أيمن طربية، وأصدرت هيئة الجنايات نفسها، حكماً ببراءة المتهم الثاني (م. س) عن جرم الاتجار بالمخدرات.