شؤون فلسطينية

الحية: جاهزون من الآن لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غزة والضفة والقدس

الحية: جاهزون من الآن لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غزة والضفة والقدس
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، خليل الحية، اليوم الخميس: إن الحركة جاهزة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من الآن في غزة والضفة والقدس.

وقال الحية: "عرضنا على وفد لجنة الانتخابات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأن تكون انتخابات المجلس الوطني لاحقا، ونأمل من الرئيس عباس الاستجابة لرؤيتنا".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، التقى اليوم الخميس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، في مكتبه بمدينة غزة.

وأكد  ناصر، أنه استمع لنتائج إيجابية من حركة حماس، بخصوص الانتخابات، لافتاً إلى أنه سيتم نقلها للرئيس محمود عباس، بحسب ما جاء على إذاعة (صوت الاقصى).

وتركزت المباحثات بين هنية وناصر، الذي وصل إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، حول الانتخابات.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في رام الله، أصدرت قراراً في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحل المجلس التشريعي، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

ولاقى هذا القرار اعتراضاً كبيراً من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، فيما أكدت حركة فتح والسلطة الفلسطينية، أن هذا القرار، سيساهم في إنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ 12 عاماً.

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