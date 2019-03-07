حماس تعقب على هدم منزل الأسير عاصف البرغوثي في كوبر

وأضاف: أن على حكومة نتنياهو أن تعي جيداً أن سياسة "العقاب الجماعي" لن تنال من عزيمة شعبنا في مقاومة الاحتلال، التي سترتد على جنوده وقطعان مستوطنيه بمزيد من المقاومة الشاملة حتى تحرير أرضنا والانعتاق من الاحتلال.



وعبرت حركة حماس عن كامل افتخارها واعتزازها بعائلة البرغوثي، و"بأسرة المجاهد الكبير عمر البرغوثي أبو عاصف"؛ لما قدمته من صبر على الابتلاء وإصرار على العطاء، ولكل عائلات شعبنا المجاهدة المضحية، وتوجه التحية لأهلنا في قرية كوبر على الهبة المشرفة وتحديهم لقرارات الاحتلال وتضامنهم الدائم مع عائلات المقاومين.



وذكرت الحركة في بيان لها: فقد شاهد العالم اليوم نموذجاً من نماذج الصبر والتحدي والصمود عندما ردّت المحررة أم عاصف البرغوثي على جنود الاحتلال لحظة هدم بيتها قائلة لهم: "إن المقاومة أغلى علينا من الحجارة والجدران".